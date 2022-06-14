我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

1張圖／104：94 NBA總冠軍戰G5 勇士搶下聽牌勝

比特幣可能跌到2萬美元

編譯季晶晶、易起宇／綜合報導
經濟學家席夫預測，比特幣可能會跌到2萬美元。（路透）
經濟學家席夫預測，比特幣可能會跌到2萬美元。（路透）

在雙重利空夾擊下，全球最大數位貨幣比特幣13日盤中跌破25,000美元，暴跌到18個月來低點，打擊投資人信心，整體加密貨幣市場從上周末以來已經蒸發超過1,500億美元。知名經濟學家席夫（Peter Schiff）預測，比特幣可能會跌到2萬美元，提醒投資人此刻「千萬別接刀」。

比特幣13日盤終重挫14.7%至23,322美元，危2020年12月來最低，乙太幣和狗狗幣等其他加密貨幣也同步下跌。

加密貨幣市場湧現沉重賣壓的原因有二，一是美國聯準會（Fed）預料將更積極緊縮貨幣政策，二是全球最大的加密貨幣借款平台Celsius，13日突然宣布暫停提款，衝擊市場信心。Celsius允許民眾儲存比特幣和其他加密貨幣到該平台帳戶，並支付民眾利息。

加密資產已在承受Fed這一輪積極升息的打擊。然而，美國10日公布的5月消費者物價指數（CPI）數據衝上40年新高，更讓交易員擴大押注Fed會更積極收緊貨幣政策，引發包括加密幣和股票在內風險資產的拋售。

Bitcoin.com報導，知名經濟學家席夫預測，比特幣可能會跌到2萬美元，而乙太幣可能將跌至1,000美元，若投資人此時買進，可能損失慘重。

貨幣 比特幣 投資

上一則

卡車司機罷工 南韓估損12億美元

下一則

股指全面崩潰 史指跌入熊市

延伸閱讀

風險資產賣壓高 加密幣還有得跌

風險資產賣壓高 加密幣還有得跌
比特幣跌破2.5萬美元 經濟學家估會摔到2萬美元

比特幣跌破2.5萬美元 經濟學家估會摔到2萬美元
加密貨幣限制採礦法案待霍楚簽署 紐約或開先河

加密貨幣限制採礦法案待霍楚簽署 紐約或開先河
礦工拋比特幣 難見反彈跡象

礦工拋比特幣 難見反彈跡象

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特・清崎警告，全球將爆發史上最大的崩盤，因此建議投資人買進黃金、白銀、比特幣，甚至是衛生紙等必需品。取材自微博

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

2022-06-06 08:10
史坦普500指數13日跌至年內新低，收盤跌入熊市區域，在本周聯準會召開重要會議之前，人們對經濟衰退的擔憂加劇。Getty Images

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

2022-06-13 16:40
溫蒂漢堡的小女孩是創始人的女兒。（路透）

溫蒂漢堡logo代言人是創始人女兒，他對此深感後悔

2022-06-12 20:42
諾貝爾獎經濟學獎得主席勒說，美國「非常可能」陷入一場經濟衰退。美聯社

席勒：美國很可能陷入經濟衰退

2022-06-09 08:31
葉倫上周坦承她有關通膨是暫時性的預測是錯誤的。路透

這回可別再說「我錯了」 葉倫稱美國經濟不太可能衰退

2022-06-10 08:21
投資人擔心美國經濟狀況，美股9日在關鍵通膨報告公布前大跌。(美聯社)

經濟前景堪憂 道指跌638點

2022-06-09 16:26

超人氣

更多 >
紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？
投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」
唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮

唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮