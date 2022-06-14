比特幣可能跌到2萬美元

經濟學家席夫預測，比特幣可能會跌到2萬美元。（路透）

在雙重利空夾擊下，全球最大數位貨幣比特幣 13日盤中跌破25,000美元，暴跌到18個月來低點，打擊投資 人信心，整體加密貨幣市場從上周末以來已經蒸發超過1,500億美元。知名經濟學家席夫（Peter Schiff）預測，比特幣可能會跌到2萬美元，提醒投資人此刻「千萬別接刀」。

比特幣13日盤終重挫14.7%至23,322美元，危2020年12月來最低，乙太幣和狗狗幣等其他加密貨幣也同步下跌。

加密貨幣市場湧現沉重賣壓的原因有二，一是美國聯準會（Fed）預料將更積極緊縮貨幣政策，二是全球最大的加密貨幣借款平台Celsius，13日突然宣布暫停提款，衝擊市場信心。Celsius允許民眾儲存比特幣和其他加密貨幣到該平台帳戶，並支付民眾利息。

加密資產已在承受Fed這一輪積極升息的打擊。然而，美國10日公布的5月消費者物價指數（CPI）數據衝上40年新高，更讓交易員擴大押注Fed會更積極收緊貨幣政策，引發包括加密幣和股票在內風險資產的拋售。

Bitcoin.com報導，知名經濟學家席夫預測，比特幣可能會跌到2萬美元，而乙太幣可能將跌至1,000美元，若投資人此時買進，可能損失慘重。