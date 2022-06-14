花旗：商品震撼堪比石油危機

市場憂心稻米可能是下一種會漲價的主食。（歐新社）

彭博資訊的最新調查顯示，投資 人認為俄烏戰爭所帶來的商品通膨短期還看不到盡頭，花旗集團更警告，今年的「全球商品震撼」堪比1970年代石油 危機。市場也憂心，在小麥價格大漲所帶動的替代效應下，稻米可能是下一種會漲價的主食。

彭博MLIV調查指出，64%的受訪投資人預期彭博商品指數將進一步上漲，包括小麥、銅、石油等商品的價格將續揚，而且歐洲今年冬季天然氣可能供不應求，將由煤炭補上缺口，也將刺激煤價走高。這項調查在6~10日對805名參與者進行訪調。

花旗集團的最新研究顯示，由於商品行情持續攀升，全球大宗商品買家今年的商品採購金額，可能比2019年（新冠疫情爆發前）激增5.2兆美元，增加的金額相當於全球國內生產毛額（GDP）的5%。花旗也預估，以商品的下半年期貨價格來看，買家將比2019年多支付6.3兆美元，相當於全球GDP的6.2%。

這項分析發現，無論是何種情境，若以花費金額占GDP比率推算，今年商品對世界經濟造成的震撼規模，將達到1970年代初期石油危機的水準。花旗分析師 說，商品震撼持續愈久，對商品消費者、全球成長及股市的負面衝擊就愈大，可能引發歐洲經濟衰退，並傷害歐洲的生產競爭力。

分析師指出，若衝擊持續下去，歐洲和一些新興經濟體的經濟成長最易受到打擊，但是，南美貨幣可望受惠。

今年來從小麥等穀類到肉品、食用油等糧食的價格都已大漲，原因包括肥料和能源價格走高、俄烏戰爭、及多國限制出口等。

CNBC報導，稻米這種亞洲多數國家的主食可能是下一種會漲價的糧食。聯合國糧農組織（FAO）的最新數據顯示，5月國際稻米價格為連續第五個月上漲，並攀抵12個月高點。

專家說，雖然稻米產量依然充足，但小麥價格上漲，加上農耕成本普遍攀高，使米價成為值得關注的對象。野村首席經濟學家瓦爾瑪（Sonal Varma）說，小麥漲價可能會導致一些消費者改用稻米替代，提高需求，並使現有庫存減少。

不過，瓦爾瑪依然認為稻米價格大漲的風險仍低，因為全球庫存充足，且印度今夏收成預期良好。路透5月底報導，泰國和越南正協商調高稻米出口價格。