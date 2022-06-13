路透：馬來西亞半導體在內各產業因嚴重缺工而停接訂單

由於嚴重缺工，馬來西亞從棕櫚油產地到半導體製造商被迫停接新訂單，喪失多達數十億美元的營收 ，經濟復甦也岌岌不保。

業者和外交人員表示，馬來西亞因新冠肺炎疫情而緩召外藉勞工 的禁令雖於2月解除，但由於政府核准進度遲緩，與印尼和孟加拉就勞工保障的談判又一再拖延，外藉移工遲遲無法大量回流。

據業者和政府統計，馬來西亞遍及各行業的勞工缺口至少120萬，隨訂單需求增加，缺工情況更加嚴重，其中晶片 業缺工1.5萬人，對全球晶片短缺情況有如雪上加霜。

馬來西亞經濟仰賴出口，且居於全球供應鏈關鍵的一環，但由於本國民眾不願碰骯髒、危險、困難的工作，因此製造業、農場、服務業都得依賴外藉勞工。

占大馬經濟規模1/4的製造業擔心，缺工問題若不解決，客戶可能被其他國家搶走。馬來西亞製造商聯合會（Federation of Malaysian Manufacturers）會長蘇添來說：「儘管景氣前景樂觀，業績也上揚，不少業者接單的能力卻大受影響。」

馬來西亞半導體產業協會會長王壽苔表示，晶片業不得不回絕客戶訂單。他表示，當地人對半導體業不感興趣，很多 人做了不到半年就跑了。

棕櫚種植商 United Platations 執行長 Carl Bek-Nielsen則表示，「情況相當危急，好比一場11人打的球場，只有七人上陣。」