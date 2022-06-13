擠下現代 SK躍南韓第二大財團

南韓 公平交易委員會的數據顯示，SK集團2021年擠下現代汽車 集團，躍居南韓第二大財團，主要是旗下半導體、電池及製藥事業成長，以及兩家子公司上市，使該集團成為去年總資產僅次三星的南韓企業。

日經新聞報導，去年SK集團總資產較前年大增22%，達到292兆韓元（2,327億美元）。三星集團仍然穩坐南韓第一大財團的寶座，去年總資產年增6%，至484兆韓元。跌到第三名的現代集團，已蟬聯16年的亞軍寶座，去年總資產成長5%至258兆韓元，該集團通過投資 電動車擴大事業版圖，但還是趕不上SK集團的成長速度。

SK集團的擴張是由以SK海力士為首的半導體公司所驅動。SK海力士去年底買下英特爾美國快閃記憶體晶片事業，及大陸大連一座晶圓廠。隨著記憶體晶片市場復甦，這位業界二哥的事業不斷成長，同時提振SK旗下半導體材料公司SK Siltron、SK Materials的業績。電池事業也帶來貢獻。電池大廠SK Innovation的子公司SK On去年進行一系列大型投資案，包括攜手美國福特汽車（Ford）打造三座工廠。該公司也積極擴大產能，提高汽車電池業市占率。

此外，SK生物科學（SK Bioscience）及SK生物製藥（SK Biopharmaceuticals）去年在首爾掛牌交易，也帶動SK集團融資、資本投資和研發費用增加。

三星、SK、現代、樂天、樂金（LG）等集團巨擘已陸續宣布，將在未來幾年展開一連串投資及招聘計畫，合計的支出甚至超過政府的496兆韓元預算。