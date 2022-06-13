我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比特幣跌破2.5萬美元 經濟學家估會摔到2萬美元

「石塊從天砸下 頭部2吋傷口」北加華裔市議員 被襲擊

擠下現代 SK躍南韓第二大財團

編譯王巧文／綜合報導

南韓公平交易委員會的數據顯示，SK集團2021年擠下現代汽車集團，躍居南韓第二大財團，主要是旗下半導體、電池及製藥事業成長，以及兩家子公司上市，使該集團成為去年總資產僅次三星的南韓企業。

日經新聞報導，去年SK集團總資產較前年大增22%，達到292兆韓元（2,327億美元）。三星集團仍然穩坐南韓第一大財團的寶座，去年總資產年增6%，至484兆韓元。跌到第三名的現代集團，已蟬聯16年的亞軍寶座，去年總資產成長5%至258兆韓元，該集團通過投資電動車擴大事業版圖，但還是趕不上SK集團的成長速度。

SK集團的擴張是由以SK海力士為首的半導體公司所驅動。SK海力士去年底買下英特爾美國快閃記憶體晶片事業，及大陸大連一座晶圓廠。隨著記憶體晶片市場復甦，這位業界二哥的事業不斷成長，同時提振SK旗下半導體材料公司SK Siltron、SK Materials的業績。電池事業也帶來貢獻。電池大廠SK Innovation的子公司SK On去年進行一系列大型投資案，包括攜手美國福特汽車（Ford）打造三座工廠。該公司也積極擴大產能，提高汽車電池業市占率。

此外，SK生物科學（SK Bioscience）及SK生物製藥（SK Biopharmaceuticals）去年在首爾掛牌交易，也帶動SK集團融資、資本投資和研發費用增加。

三星、SK、現代、樂天、樂金（LG）等集團巨擘已陸續宣布，將在未來幾年展開一連串投資及招聘計畫，合計的支出甚至超過政府的496兆韓元預算。

投資 南韓 汽車

上一則

韓財閥留人才 打破階級文化

下一則

風險資產賣壓高 加密幣還有得跌

延伸閱讀

南韓軍方：北韓疑似發射數枚火箭

南韓軍方：北韓疑似發射數枚火箭
南韓作戰人員被俘 烏東親俄法院將展開審判

南韓作戰人員被俘 烏東親俄法院將展開審判
南韓防長：抗北韓威脅 南韓將加強與美日合作

南韓防長：抗北韓威脅 南韓將加強與美日合作
南韓7800名貨車司機罷工 重創半導體、車廠供應鏈

南韓7800名貨車司機罷工 重創半導體、車廠供應鏈

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特・清崎警告，全球將爆發史上最大的崩盤，因此建議投資人買進黃金、白銀、比特幣，甚至是衛生紙等必需品。取材自微博

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

2022-06-06 08:10
諾貝爾獎經濟學獎得主席勒說，美國「非常可能」陷入一場經濟衰退。美聯社

席勒：美國很可能陷入經濟衰退

2022-06-09 08:31
葉倫上周坦承她有關通膨是暫時性的預測是錯誤的。路透

這回可別再說「我錯了」 葉倫稱美國經濟不太可能衰退

2022-06-10 08:21
投資人擔心美國經濟狀況，美股9日在關鍵通膨報告公布前大跌。(美聯社)

經濟前景堪憂 道指跌638點

2022-06-09 16:26
美國經濟是好是壞？各家說法不同。（歐新社）

美國經濟積重難返，駝背上難負另一根稻草

2022-06-05 21:08
在備受期待的通膨報告顯示物價上漲快於預期，且消費者信心創下歷史新低後，美股10日大跌。美聯社

道指重挫880點 史指跌至3900

2022-06-10 16:29

超人氣

更多 >
唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？
上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌
回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人