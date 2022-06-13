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韓財閥留人才 打破階級文化

編譯王巧文／綜合報導
南韓財閥的正致力消除企業內部的階級文化，以留住人才。（路透）
南韓財閥的正致力消除企業內部的階級文化，以留住人才。（路透）

南韓徵才平台Job Korea調查，網路巨頭Kakao已連續兩年榮獲畢業生最嚮往的「夢幻企業」，力壓三星、現代及樂金（LG）等傳統大集團，這項轉變已讓南韓財閥產生人才流失的危機感，並開始改變階級分明、資歷至上的作風，擁抱受新世代青睞的職場文化。

彭博資訊報導，過去一年來，南韓大型財閥的高層正致力改革，目標是消除階級文化。三星電子鼓勵員工以名字、而非職稱來互相稱呼，現年60歲的三星電子共同執行長韓宗熙也以身作則，在今年4月上任後第一場公司大會上，要求員工直稱他為「JH」。另外，現代集團及樂天集團最近也不在面試時詢問求職者的家庭背景。

大企業的地位和工作穩定性，對許多學子仍有一定的吸引力，但愈來愈多的年輕人不願忍受傳統職場文化，選擇轉向其他公司。這些大集團強調忠誠度及階級輩分，決策權集中化，且辦公室座位還得按照資歷劃分排序。

與世界各地一樣，新冠疫情已促使南韓年輕人才重新評估自身職業選擇。一份4月針對南韓大公司上班族進行的調查顯示，九成受訪者有意願換工作，高於去年同期的69%，對企業文化不滿意是一大主因。

為了留住人才，三星和SK海力士等大企業近來發放史上最大手筆的年終獎金，一些職員領到的年終甚至相當於年薪。三星也大力提拔年輕新秀，去年下半年30多歲和40多歲晉升管理層的人數創新高。

在此同時，現代和樂天集團正減少對求職者家庭背景的關注。這種做法原本是為了培養員工忠誠度和凝聚力，卻被批評通常導致有能力的人才受到忽視。樂天也捨棄以資歷拔擢員工的「純血文化」，從外部招募更多高管，並僱用更多女性。

三星 南韓 疫情

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