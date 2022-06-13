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南韓新經濟政策 鬆綁監管

編譯林聰毅／綜合報導
南韓卡車司機罷工，致使該國工業中心和主要港口的貨物運輸持續癱瘓。(路透)
南韓卡車司機罷工，致使該國工業中心和主要港口的貨物運輸持續癱瘓。(路透)

南韓財政部本周將公布新任總統尹錫悅的經濟政策藍圖，聚焦於提振民間產業及尋求鬆綁監管，藉此創造就業、促進經濟成長。但新政府迫在眉睫的挑戰是，卡車司機罷工12日進入第六天，勞資談判陷入僵局。

財政部表示，新政府將於16日宣布經濟政策計畫。尹總統已承諾實行「小政府」政策，鬆綁對民間企業的監管，擴大勞動市場靈活性，幫助私人部門在創造就業和刺激經濟成長等方面發揮主動出擊的作用。

這項新經濟政策還將涵蓋關鍵五大領域的改革措施，包括公共部門、勞動力、教育、金融和服務，目的是要防止南韓的潛在成長率降至零。潛在成長率是指一個經濟體在不引發通膨情況下的最大可能成長率。

南韓在2021~2022年的潛在成長率估計降至2%，遠低於2000年代初期的5%左右。經濟合作發展組織（OECD）並預測，南韓的潛在成長率可能在2030年降至1.3%，並在2033年進一步降至0.9%。

但尹錫悅政府目前面臨一個棘手難題，在與政府的加薪談判未獲進展後，卡車司機12日展開第六天罷工，致使該國工業中心和主要港口的貨物運輸持續癱瘓。交通部表示，官員11日與工會領導人進行了十多個小時的第三輪談判， 並呼籲勞工重返工作崗位，但雙方未能縮小分歧，交通部表示將繼續與工會舉行會談。一名資深工會幹部說，全國16個地區的工會領袖12日開會討論下一步行動。南韓是半導體、智慧手機、汽車、電池和電子產品的主要供應國，此次罷工加深了全球供應鏈的不確定性。

由於俄羅斯入侵烏克蘭和經濟復甦導致燃料成本飆升，這個亞洲第四大經濟體面臨與日俱增的通膨壓力。OECD上周將南韓2022年的通膨率預期，從先前估計的2.1%大幅上調至4.8%，還下修南韓今年的經濟成長預測，從原估的3%降為2.7%。

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