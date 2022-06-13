全球醫護三大危機 難解

在新冠疫情 爆發前，全球醫護產業已遭遇人力短缺困境，新冠疫情的爆發更加劇挑戰，醫護人員除了染疫風險，還得面對過勞與心理健康 挑戰、以及低薪等工作條件惡化的問題，一場全球醫護危機正在醞釀中。

英國金融時報（FT）報導，世界衛生組織在2020年估計，全球護理人員短缺590萬人，將近全球勞動人口的25%；人力缺口最大的地區包括非洲、拉丁美洲、東南亞和地中海東部地區的中低收入 國家。

新冠疫情已使情勢更加惡化。WHO表示，2020年1月至2021年5月間，多達18萬名醫護人員因新冠肺炎病逝，其他許多人須在接連而來的疫情導致新冠患者塞滿病房之際，設法因應作業混亂、染疫恐懼、患者死亡等問題，為過勞和心理健康挑戰所苦。

許多富裕國家的公衛當局警告，技術嫻熟的護理人員離職，及前線醫療人員請病假的人數居高不下，正對負擔已經過重的醫護服務，造成龐大壓力，甚至導致近年增加醫護人力所做的努力化為烏有。

國際護理協會（ICN）執行長卡登表示，新冠疫情來襲時，醫護人員獲讚揚為「英雄」，但政府的作為卻始終不足以解決護理師面臨的低薪、工作環境差、訓練不足等問題。同時，歐美人口老化也正提高醫護需求，但是部分西方國家的訓練機會不足，以及全球公衛預算有限，已增添招募醫護人力的難度。

卡登說，全球醫護人力短缺規模，是全球公衛最大威脅之一，他預估多達300萬名護理師可能會因疫情比原先規劃還要更早離職。由於資料蒐集不全，目前還無法完全理解新冠疫情對護理人力影響的全貌，但一些調查和統計數據已凸顯醫療院所要留住員工所面臨的挑戰。

英國護理與助產士協會5月揭露，在3月底止的過去一年內，退出官方登記名單的護理師和助產士人數增加13%，至逾2.7萬人，三分之一的受訪者表示，離職的原因包括新冠疫情、壓力以及工作文化不佳。麥肯錫公司去年8月的調查也顯示，美國約15%護理師在疫情爆發的第一年（2020年）辭職，高於2019年的約11%，並有20%護理師表示可能會在隔年離職。

富國的挖角行動，更加劇了奈及利亞和迦納等低收入國家的護理人員短缺問題，非洲的醫護人口比更一度下探到每千人0.1個護理人員。