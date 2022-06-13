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疫後趨勢 企業拚提升辦公環境

編譯陳律安／綜合報導
專家建議，企業可以藉助改善設計，來吸引員工重返辦公室。（路透）
專家建議，企業可以藉助改善設計，來吸引員工重返辦公室。（路透）

新冠疫情帶動遠距上班風潮後，許多員工在後疫情時代仍傾向在家上班，致使員工重返辦公室的進度緩慢；專家指出，企業可改善辦公室設計，以吸引員工重回公司。

多項研究顯示，員工對開放式辦公室多所批評，但在這類常見的布局改變前，如何改善設計將是提升辦公室吸引力的關鍵。倫敦大學學院Bartlett建築學院教授賽勒的調查顯示，在開放式辦公室內，若員工視野所及的辦公桌數量較多，或是座位背對辦公室主要區域，較不利團隊合作，因為前者容易令人分心，後者則造成疏離感和不安全感。

賽勒建議，設計師應避免設計一排排面對面的座位，並採用活動隔板和活動牆面，以降低視野所及的座位數；這類較小較緊密的空間，有助於加強團隊凝聚力並提升生產力。

開放式辦公室的另一問題就是噪音，舉凡電話鈴聲、印表機和敲鍵盤的聲音都相當擾人。澳洲邦德大學商學院組織行為助理教授桑德建議，可利用隔板降低噪音，或提供森林風聲或雨聲等「白噪音」，降低原本的噪音干擾。

桑德說，另一項有助降低噪音的做法，是讓辦公室的布局居家化，例如透過地毯、立燈、沙發、或其他軟質擺飾減少噪音，並帶來平靜感。

除了讓辦公室更居家化以外，也有研究顯示，企業可讓辦公室更像戶外活動空間。建築師和設計師稱這類風格為「親生物設計」（biophilic design），藉由景觀、植栽、自然材質、日光、清新空氣、甚至是大自然的聲音，連結員工和自然環境。在辦公室增添一些「親生物設計」元素的成本不高，例如鋪設有森林圖案的地毯、在窗戶貼上樹葉圖案貼膜、或懸掛森林和湖泊的風景照。

卡內基梅隆大學建築系教授洛夫尼斯的研究團隊調查顯示，「親生物設計」辦公室布局可舒緩員工壓力。

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