聯國：企業今年海外投資下滑

聯合國最新年度報告預測，世界各地企業今年赴海外投資 金額勢必下滑，反映俄羅斯入侵烏克蘭 、新冠肺炎疫情 揮之不去、央行紛紛提高利率對全球經濟再添衝擊。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）9日發布「2022世界投資報告」，分析全球外國投資流動趨勢。今年第1季的初步數據顯示，需要興建新廠房設施的外國投資案數，已較去年的季平均值縮減逾20%。這不僅佐證俄烏戰爭引發的不確定性正傷害全球成長展望，也給全球化開倒車的論點平添新證據。

貿發會祕書長格林斯潘說：「烏克蘭戰爭使全球跨國投資環境隨之丕變。而戰爭爆發時，這世界仍因疫情衝擊而步履蹣跚。」

報告指出，2021年外國直接投資（FDI）強勁反彈，一反2020年因新冠肺炎疫情肆虐全球而陡降的頹勢。全球企業去年在本國境外投資的金額總計1.58兆美元，較前年激增64%。

其中以流入美國的新投資最多，帶動全球整體FDI強彈。

去年美國吸引的外國投資金額擴增逾一倍，達到3670億美元，中國大陸則吸引1810億美元的FDI，排名第二。去年流入開發中亞洲的FDI達到創新高的6190億美元。

不過，造成去年FDI大增的主因，是投資地產生的獲利大多留在當地，以及合併與收購的影響。貿發會估計，外企留在美國、未匯回母國的獲利總計2000億美元，是史上最高。

至於需要興建新生產設施的所謂「綠地投資」，去年全球整體而言只成長了15%。