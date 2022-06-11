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日圓貶太凶 官方口頭干預

編譯易起宇／綜合報導
日本政府和央行罕見地發布聯合聲明，對近來已貶至20年低點的日圓貶勢表達擔憂，成為日本迄今發出的最強烈警告。（路透）
日本政府和央行罕見地發布聯合聲明，對近來已貶至20年低點的日圓貶勢表達擔憂，成為日本迄今發出的最強烈警告。（路透）

日本政府和日本銀行（央行）10日罕見地發布聯合聲明，對近來已貶至20年低點的日圓貶勢表達擔憂，成為日本迄今發出的最強烈警告，暗示當局下一步可能就是干預匯市阻貶日圓。不過，市場仍對日本的警告抱持觀望態度。

日本財務省、金融廳以及日銀10日召開三方會議後，發布聯合聲明表示：「我們已見到日圓大幅貶值，並對近來的外匯市場走勢感到擔憂。」這三個機構的官員偶爾會一起開會，通常是要對市場劇烈波動發出警告，但發表聯合聲明對匯市走勢提出明確警告，實屬罕見。

日本財務省財務官、也是負責匯率事務的神田真人表示，東京將「運用所有選項靈活回應」，「我們能採取的適當行動包含重多選項」，這番話暗示日本當局已更認真思考直接干預匯市的可能性。但神田真人拒絕說明日本是否可能會與其他國家商談，以聯手干預市場。

在這份聯合聲明發表後，日圓兌美元一度升值0.7%至1美元兌133.37日圓，但升幅稍後收斂至約0.2%，報134.04日圓，暗示這份聲明的影響似乎有限。

日生基礎研究所資深經濟學家上野剛志表示，日本當局的警告語氣已變得更為強烈，試圖用口頭干預爭取時間，期盼美元漲勢趕快過去。

但Rabobank策略師福萊認為，只要日銀繼續維持超低利率和殖利率曲線管控政策，除非美國殖利率突然轉跌，日圓可能很難升值。

伊藤忠總研首席經濟學家武田淳說，若日圓在貶破135日圓後，呈現自由落體般的貶勢，日本就可能出手干預，這也日本真的必須干預的情勢。但美國不會加入，因為這對美國並沒有好處。

新加坡銀行匯市策略師沈茂雄（音譯）也說，這項聯合聲明較像某種口頭干預，仍不確定這是否代表日本將採取行動，難以對日圓造成任何影響，真正能減緩貶值速度的做法是調整政策，但迄無跡象顯示日銀會調整匯幣政策。

日本實際採取買入日圓的干預行動非常罕見，上次干預市場以阻貶日圓是在1998年，當時亞洲金融危機引發日圓拋售和資本快速流出日本，再前一次則是在1991-1992年。

在其他主要央行紛紛表態將積極升息以因應通膨之際，日本央行一再承諾會維持低利率，讓日本資產對投資人的吸引力下降。

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