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歐盟推環保永續 衝擊快時尚

編譯黃淑玲／綜合報導
歐盟執委會已草擬一套服裝織品的新規則，形同對「快時尚」宣戰，亞洲供應商也須配合。（歐新社）
歐盟執委會已草擬一套服裝織品的新規則，形同對「快時尚」宣戰，亞洲供應商也須配合。（歐新社）

歐盟執委會最近對「快時尚」宣戰，草擬了一套服裝織品的新規則，意在提高服裝的耐穿度、可回收度等，以減緩氣候變遷、推動環保永續，這也將迫使歐洲服飾的亞洲供應商跟進配合，否則將拿不到歐洲的訂單。

日經新聞報導，歐盟執委會5月17日向歐洲議會提出「歐盟永續與循環織品策略」法案，對在歐盟境內銷售的服飾定出規格細節，將要求成衣業者改革服裝設計，讓服裝更耐穿，還要標示布料含有多少回收再利用材質，新規最快2024年上路。

歐盟的新策略明顯瞄準三大主要變革方向，首先是訂定耐用與回收材質標準，其次為要求衣物須清楚標示規定的資訊，第三是業者須報告滯銷品的處置方式。

這套新規明顯針對「快時尚」而來，快時尚業界採用低價人造纖維，快速量產新品，不少衣服下一次水就變形。消費者買來沒穿幾次就棄置，隨即再買新貨。衣服製造過程已產生大量碳足跡，成堆的舊衣又是另一環境災難。

麥肯錫（McKinsey）的資料顯示，2000到2014年全球服裝生產量倍增，人們購買的衣服平均增加60%，但持有衣服的時間減半。

過去20年來，成衣公司生產的衣服價格下滑，主要是改用成本比棉花低、基於化石燃料的人造纖維，由人力低廉的亞洲工廠代工製造。亞洲因而也成為紡織品最大輸出來源。

日本優衣庫（Uniqlo）、瑞典H&M等快時尚業者都說，為因應歐盟醞釀的新規，已與從中國大陸到印度半島的亞洲代工業者商討準備事宜。

但也有大陸代工廠憂心，自己向來就是做低價、快速的產品，不知能不能成功轉型。

歐盟 時尚 瑞典

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