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ECB下月升息1碼 結束QE

編譯任中原／綜合報導
歐洲央行將從7月1日起結束歷時約七年的「資產購買計畫」，並計畫7月升息1碼。（路透）
歐洲央行將從7月1日起結束歷時約七年的「資產購買計畫」，並計畫7月升息1碼。（路透）

歐洲央行（ECB）將從7月1日起結束歷時約七年的「資產購買計畫」（APP），正式為量化寬鬆（QE）政策畫下句點，並計劃7月升息1碼，9月則視通膨再決定是否要擴大升息幅度，總裁拉加德也強調通膨可能會再攀高。

ECB決策的整體立場雖然偏鷹，卻沒有市場預期的那麼鷹，歐元匯率9日盤中應聲貶值0.7%。

ECB在9日決議維持三大利率不變，主要再融資操作（MRO）利率仍為零，邊際放款利率為0.25%，存款利率則維持在負0.5%，並且7月1日起結束購買資產。

但ECB在決策聲明指出，「決策委員會有意於7月貨幣政策會議時，提高主要（存款）利率25個基點（1碼）。委員會預料將於9月再度升息；如果中期通膨展望持續或惡化，9月會議時更大幅度升息應屬適當」。聲明也指出，「基於目前的預測，委員會預料採取漸進式且持續性的進一步升息路徑應屬適當」，預示未來可能加速升息。

這也釐清了ECB的政策展望，也就是7月提高存款利率1碼，從負0.5%升到負0.25%，9月將視通膨情況，決定要升息1碼或以上，結束八年來的負利率政策。

拉加德在記者會上表示，「通膨在一段期間內仍將居高不下，主要的風險仍偏向上行，且物價漲勢更加全面性」。她預期，能源價格短期仍將盤旋高點，但漲勢將漸趨溫和。

歐元區5月通膨年升達8.1%，促使ECB決策官員激辯7月視要升息1碼、還是2碼，結果顯然是「鴿派」占上風。儘管ECB作成「鷹式指引」，但卻不像市場原本預期的會強烈暗示7月將升息2碼，歐元兌美元匯率9日盤中應聲貶值0.7%至1.0774美元。匯市押注ECB將加速升息，預料今年內共將升息150個基點（6碼）。

拉加德也說，這次會議聚焦於高通膨挑戰，以及採取進一步措施落實政策正常化，問題並不在於政策須迎頭趕上，而是在於如何使用所有的政策工具，ECB不是一步走，而是要走一段路程。

她表示，決策委員會決定不討論「中性利率」的所在水準，「這不是今天就能夠觀察到及決定之事，當更接近此一水準時才會更加了解明確的位置」。她也預期，7月升息後，不會對通膨產生立即性的影響，但若金融情勢更緊，將會影響中期的金融穩定。

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