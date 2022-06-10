碳移除產業 重量級金主搶投資

碳移除產業吸引Google、臉書等投資。（路透）

過去幾個月來，企業和投資 人總計承諾投入約20億美元，支持發展把二氧化碳從大氣移除以協助對抗氣候暖化的技術。有了這批資金挹注，新興的「碳移除」產業財力支援大增，成為另一個創新溫床。

華爾街 日報分析PitchBook的數據後發現，碳移除新創公司吸引創投資金的速度，稱冠氣候相關產業。近月來科技巨人Google 和Facebook、顧問公司麥肯錫和BCG、金融機構瑞銀集團和瑞士再保，以及列支敦斯登王室家族，已慷慨允諾投資碳移除技術。

這些金主承諾將預先付款給成功的碳移除公司，和獎勵研發瘧疾疫苗、液化天然氣（LNG）接收站等基建工程的做法如出一轍。

碳移除技術有許多類型，常見策略是直接空氣捕捉；碳捕捉則是從工廠煙囪和其他溫室氣體密集來源捕捉碳，是過程不同但相關的技術。碳移除在科技層面上挑戰更大，因二氧化碳在大氣中較擴散。企業為達到「碳中和」目標，願意付費給碳移除公司，許多公司認為碳移除比購買碳權更直接、有效。

今年4月，Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta Platforms、麥肯錫、支付處理商Stripe以及加拿大電子商務公司Shopify宣布加入一項Frontier合資計畫，承諾在2030年底前支付將近10億美元進行碳移除。瑞銀、BCG等公司也成立類似團體，預計投資數億美元。微軟和Salesforce承諾的類似投資合計3億美元。這使企業界近幾周來承諾投入金額達到15億美元左右，比之前已允諾的大約5,000萬美元暴增。

現有的碳移除公司也吸引大筆投資。例如在冰島營運碳移除設施的瑞士商Climeworks，最近募得6.5億美元資金，比整個碳移除產業之前募資總和還要多。