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美國今夏港口貨櫃數量 可望飆升

編譯季晶晶、易起宇／綜合報導
美國全國零售聯合會表示，美國港口在今年夏季所處理的進口貨櫃數量將會飆升。（路透）
美國全國零售聯合會表示，美國港口在今年夏季所處理的進口貨櫃數量將會飆升。（路透）

美國全國零售聯合會（NRF）表示，美國港口在今年夏季所處理的進口貨櫃數量將會飆升，因為中國解封後，會有更多商品趕在年終假期購物旺季之前，離開亞洲發往美國。分析師認為，這將有助支撐未來幾個月的貨櫃運價。

NRF在8日發布聲明表示，美國主要港口未來幾個月的零售進口到港貨物量，預料都將維持在接近3月紀錄高點的234萬只20呎標準貨櫃（TEU）水準。據NRF與Hackett合夥公司共同編製的全球港口追蹤報告預測，5月和6月的到港貨櫃量均為231萬TEU，僅次於今年3月和去年5月的水準。

報告預估，6月到港量將比去年同期增長7.5%，7月的零售進口量年比也將增加4.8%至230萬TEU。

彭博分析師表示，儘管近來美國大型零售商的高庫存引發市場疑慮，但隨著中國鬆綁防疫封控措施，未來幾個月的貨櫃運費，將因中國經濟成長而受到支撐。

負責處理美國－亞洲42%貨櫃貿易的美國加州洛杉磯港和長堤港，已準備因應今年的航運旺季可能提早到來；以往航運旺季是7月開始。但NRF也表示，中國鬆綁封鎖導致抵達美國港口的貨櫃量大增，可能會碰到美29座港口2.2萬名勞工合約到期的問題。

分析師 洛杉磯港 加州

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