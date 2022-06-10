英特爾:半導體雜音變多

英特爾傳出將凍結個人電腦晶片部門人事至少兩周，顯示對晶片前景保守。（路透）

全球第二大半導體廠英特爾示警，經濟疲軟將影響需求並衝擊其財務表現，市場雜音比一個月前更多，並傳出該公司將凍結個人電腦（PC）晶片 部門人事至少兩周，顯示對晶片業前景保守。

半導體市況雜音不斷，英特爾是近期最具重量級地位的指標廠示警市況。尤其英特爾不僅是全球最大電腦中央處理器（CPU）供應商，業務還遍及電腦運算、資料中心、網路與邊緣裝置、晶圓代工等領域，該公司對營運前景感到憂心，意味眾多領域後市堪虞，市場關注整體半導體市場是否正醞釀一場「完美風暴」。

英特爾示警等相關消息拖累美國晶片類股8日重挫，英特爾股價 大跌5.3%到2017年10月以來最低，超微跌3.2%，輝達挫低1.5%，費城半導體指數收黑2.4%。晶片類股賣壓也在9日蔓延至亞股，台積電董事長劉德音雖然在8日股東會上釋出今年營收 將成長三成的利多，9日股價開盤仍重挫，一度跌7元，三星電子也一度跌逾1%。

綜合外電報導，英特爾財務長辛瑟（Dave Zinsner）8日在美國銀行（BofA）的一場研討會表示：「我認為在總體面上，經濟明顯較為疲軟。這顯然會影響到我們，不僅影響到半導體的其他所有人，也會影響全球的企業。」

辛瑟也拒絕更新英特爾下半年財測，他說，「等拿到本季所有數據，我們會給出確定數字。在這個時候，我只能說，比一個月前有更多雜音」。一些分析師已認為英特爾之前的財測過於樂觀。辛瑟的這番評論，使外界更加擔憂，高通膨、及消費者和企業支出下滑，將使整體半導體和電子產品需求減緩。

路透也引述英特爾8日寄出的一份內部備忘錄指出，正凍結客戶運算事業群（PC桌上型電腦和筆電晶片部門）的人事聘僱，並且暫停所有職位申請，在該公司重新評估優先事項後，一些聘僱可能最快兩周後恢復。這份備忘錄也提到其他撙節措施，例如即刻取消該事業群的出差、限制參與產業研討會，並指示儘可能以視訊方式進行事業群內的會議。