蘋果跨足金融服務 邁大步

蘋果 公司在推出「先買後付」的軟體產品後，將成立專門從事融資與徵信等業務的子公司「蘋果融資」（App le Financing），直接提供貸款給「先買後付」產品的用戶，減少假手高盛集團等銀行合作夥伴，成蘋果跨足金融事業的最重大舉措。

彭博資訊報導，蘋果回應彭博的問題表示，將為「Apple Pay Later」應用程式（App），成立負責徵信與決定貸款額度的全資子公司「蘋果融資」，但這家子公司的營運將獨立於母公司之外。

蘋果6日全球開發者大會（WWDC）發表「Apple Pay Later」服務，允許客戶在六周內分四期攤還任何以Apple Pay交易的費用。這項計畫最初將從美國開始，最終將擴展到更多地區。

英國金融時報（FT）指出，高盛仍將協助「Apple Pay Later」存取使用萬事達卡（Mastercard）的金融網路，因為蘋果無法直接核發支付權證，但蘋果將透過新設立的子公司，自行處理承銷與放款業務，也顯示高盛在這項新服務的角色將縮小。這項象徵蘋果首次自行處理貸款、風險管理和信用評估等關鍵金融作業，這對於一家以銷售電腦起家的公司來說，是非常重大的轉變。

此前，蘋果提供的金融服務一直是由第三方信用處理商和銀行的支援。蘋果已設立「Breakout」祕密計畫，努力想把其金融服務的許多元素轉到內部自行處理，除前述的放款、徵信及貸款額決策之外，也正開發自家的支付處理引擎，最終可能會取代CoreCard。蘋果也在開發新的客戶服務功能、欺詐分析及計算利息和其他服務獎勵的工具。

全球少有公司的金融資源能與蘋果相匹敵。蘋果上季持有近2000億美元現金與有價證券；蘋果也不會因這項新服務承擔太大風險，因為「Apple Pay Later」交易將根據用戶的信用紀錄，設定貸款額上限。