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三星少東李在鎔訪歐第一站德國 將拜會BMW、西門子

編譯黃淑玲／綜合外電
三星電子副會長李在鎔7日到達首爾金浦機場，搭機前往歐洲訪問。 歐新社
三星電子副會長李在鎔7日到達首爾金浦機場，搭機前往歐洲訪問。 歐新社

南韓媒體Business Korea 9日報導，三星電子副會長李在鎔歐洲訪問行程在抵達匈牙利布達佩斯後展開，他沒有去看自家旗下三星能源材料（Samsung SDI）位於Goed的電池廠，而是立即直接轉搭包機到德國

分析師表示，李在鎔此行優先安排與歐洲幾個主要大企業執行長們會晤，集團的工廠有空再去視察，因為目前李在鎔的要務是拓展半導體、電池、行動通訊等產品的供應鏈，同時也尋求併購機會。

這是南韓選出對企業界較友善的新政府之後，三星少東李在鎔歷經先前的官司與牢獄糾葛，面對公現今營運挑戰的重要海外商務行程。南韓媒體高度重視。

Business Korea說，李在鎔訪歐第一站德國，正是他的父親李健熙1993年宣布要革新三星管理所在。29年前，李健熙訪問德國法蘭克福時，隔著千里向在首爾的三星高階主管喊話：「配偶和小孩之外，所有東西都換掉！」巧的是，李在鎔出發前往德國的月份日期與李健熙當年的談話同一天。

據了解，李在鎔會先到慕尼黑，那裡是有三星長期夥伴西門子（Siemens）、BMW的企業總部。傳聞是三星有意併購的英飛凌（Infineon）基地也在慕尼黑附近。

德國之後，李在鎔還要到荷蘭、法國、英國訪問。在荷蘭時將會拜訪艾司摩爾（ASML），追蹤EUV微影設備的供應進度。總部在荷蘭的恩智浦（NXP），也被點名可能是三星併購目標。至於他的英國行程，也被媒體報導可能會談到投資安謀（Arm）事宜。

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