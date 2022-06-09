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美商用不動產市場 降溫

編譯易起宇／綜合報導
美國商用不動產市場逾一年來首見降溫跡象，4月銷售額比去年同期下滑16%。（Getty Images）
美國商用不動產市場逾一年來首見降溫跡象，4月銷售額比去年同期下滑16%。（Getty Images）

美國商用不動產市場逾一年來首見降溫跡象，主因利率持續走高，已導致許多交易陸續破局。

MSCI Real Assets的數據顯示，美國4月商用不動產銷售額為394億美元，比去年同期下滑16%，不僅從3月的年比激增57%急轉直下，也讓連續13個月的成長走勢驟然中止。

MSCI Real Assets首席經濟學家柯斯特洛表示，商用不動產銷售趨勢反轉的速度令人吃驚；他指出，銷售下滑可能是不動產市場面臨壓力的初步跡象，因為房市價格通常變動較為緩慢。

華爾街日報指出，新冠肺炎疫情爆發初期的幾個月，商用不動產銷售大幅下滑，因為許多飯店暫時停業、非必要品零售門市關門，以及遠距辦公導致辦公室空蕩蕩。

2020年底，投資人把握低利率的優勢進場，讓商用不動產銷售開始反彈。集合住宅和工業用不動產需求，也帶動去年至今年的商用不動產銷售。不過，一些分析師已開始質疑這波漲勢是否正失去動能。

飯店、辦公室大樓、銀髮族住宅和工業用不動產4月銷售大跌；雖然零售不動產銷售4月連續第四個月上揚，公寓大樓銷售也因房客需求強勁和房租上漲而持續走高，但分析師和仲介商表示，這些領域的銷售也可能放緩，因為利率上漲已讓有些仰賴低利融資購買房產的投資人無法提供有競爭力的報價，成為最先被淘汰的投資人。

不動產投資公司BentallGreenOak共同執行長卡拉菲爾表示：「這些投資人突然之間就失去競爭力，他們的資金有逾六成是借貸而來。」

分析師並表示，對美國經濟今年稍晚或明年放緩的預期，也正拖累商用不動產銷售，因為這可能導致辦公室、零售房地產和公寓租金下滑。

投資 利率 分析師

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