美GDP恐陷入衰退窘境

美國第二季國內生產毛額（GDP）可能繼續負成長，但華爾街人士認為今年不致於經濟衰退。（路透）

美國聯準會（Fed）一項備受關注的指標顯示，美國國內生產毛額（GDP）可能連續第二季負成長，陷入經濟衰退。

7日發布的更新中，亞特蘭大 聯準銀行的GDPNow追蹤指標現在顯示，第2季度年化成長率僅為0.9%。該指標顯示，在今年第1季GDP下滑1.5%後，美國經濟在墜入許多人認為的衰退之前，不會有太大進展。

GDPNow即時追蹤經濟數據，並被用來預測經濟走向。這項數據加上近來發布的其他數據，導致此預測模型調降美國經濟成長前景，由截至6月1日預估的成長1.3%下調至0.9%。

消費者支出衡量指標的個人消費支出，則由先前估計的成長4.4%降至3.7%，消費者支出占美國經濟規模近70%。此外，現在這項指標也預估，實質私人國內投資的減幅將從原估的8.3%擴大為8.5%。

與此同時，貿易前景改善促使美國第2季GDP的估值略為上升。美國與其全球夥伴的貿易逆差在4月降至871億美元（從歷史標準來看仍很大），但比3月的創紀錄水準減少逾200億美元。

根據亞特蘭大聯準銀行的數據，按淨額計算，第2季貿易將使GDP減少0.13個百分點，小於先前預估的減少0.25個百分點。

在通膨飆升抑制企業利潤前景情況下，今年經濟衰退說法甚囂塵上。但許多華爾街 人士仍然認為，消費者支出的韌性加上就業 成長，將使美國擺脫衰退。顧問業者RSM的首席經濟學家布魯修拉斯說：「目前，任何關於經濟衰退說法似乎都是2023年的事，而非今年。」