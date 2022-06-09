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日圓匯價 再探20年新低點

編譯林聰毅／綜合報導

日圓匯價8日盤中跌破134日圓兌1美元價位，再創20年新低，反映出日本和美國貨幣政策分歧的前景。匯率專家指出，除非日本央行改變寬鬆政策，否則日圓的跌勢不太可能停止，接下來可能直衝137日圓附近。

根據日本銀行（央行）的數據，日圓兌美元在東京盤中最低跌至133.63日圓，根據彭博資訊報價，在倫敦盤一度貶破134關卡至134.47日圓，摔落2002年2月以來的谷底。

近幾月美元持續受追捧，因美國聯準會（Fed）和日銀貨幣政策立場涇渭分明，前者3月決定升息，以抑制通膨飆升；相形之下，日銀至今仍維持超寬鬆貨幣政策。

日銀總裁黑田東彥日前重申，央行將堅持其強有力的貨幣寬鬆政策，以可持續方式達成其2%的通膨目標。他並表示，經濟仍處於從疫情中復甦的過程，而且面臨商品價格上漲的下行壓力。因此，「貨幣緊縮根本不是一個合適的措施」。

東京信金資產首席市場分析師加藤俊表示，黑田東彥的說法是加速日圓跌勢的催化劑，因為投資人重新關注美日兩國貨幣政策的分歧。

東海東京調查中心的資深利率和外匯策略師柴田秀樹表示：「這種日圓全面疲軟態勢可能推動美元兌日圓升破135美元關卡，然後直衝至137日圓附近 。」

分析師表示，除非日本央行改變目前寬鬆的貨幣政策，否則日圓的跌勢不太可能停止。分析師並指出，美國公債殖利率上揚也加速日圓這波跌勢。10年期美國公債殖利率8日盤中上漲6個基點至3.036%，重新站上3%關卡。

日圓兌美元的歷史性跌勢正蔓延到其他貨幣。彭博的日圓相關加權貨幣指數在8日跌至七年低點。澳洲央行7日升息的幅度超過預期，以及歐洲央行本周四（9日）會議決策可能偏鷹，在在加劇了與堅持超級偏鴿的日銀之間的政策差距。

貨幣 央行 殖利率

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