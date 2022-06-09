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OECD：富國通膨率 今年倍增

編譯湯淑君／綜合報導
經濟合作發展組織（OECD）指出，俄烏戰爭拖長將導致通膨率高漲及臨糧食短缺危機。 （路透）
經濟合作發展組織（OECD）指出，俄烏戰爭拖長將導致通膨率高漲及臨糧食短缺危機。 （路透）

經濟合作發展組織（OECD）說，俄烏戰爭拖長將導致今年富國通膨率幾乎倍增 ，並造成窮國遭受糧食短缺威脅。

在8日發布的全球經濟展望報告中，OECD呼籲西方國家政府迅速採取行動，把糧食運送至需要的國家，避免重蹈新冠疫苗分配既遲緩又不均的覆轍。

OECD首席經濟學家布恩說：「這世界已為俄羅斯的侵略付出代價。決策官員和人民所做的選擇，將攸關那些代價將如何由各國民眾與政府分攤。」

OECD預測，2022年全球經濟可望成長3%、2023年再成長2.8%，比去年12月估計的4.5%和3.2%下修。對照下，國際貨幣基金（IMF）預測今、明兩年全球成長率皆為3.6%。

此外，OECD把美國今年成長率預測下修至2.5%，明年下修至1.2%，比原估的3.7%和2.4%差一大截。布恩警告，若能源價格再度飆漲，央行升息抑制通膨產生意外後果，某些西方經濟體今年經濟可能萎縮。

俄烏戰爭對始作俑者俄羅斯衝擊更大。OECD預測，今年俄羅斯經濟產值可能重摔10%，明年再降4.1%。

俄羅斯入侵烏克蘭刺激全球能源價格暴漲，因挺烏的歐洲國家紛紛找尋其他天然氣和石油供應源。俄烏戰爭也擾亂兩國小麥出口，把糧價推上紀錄高點。這些因素將給居高不下的通膨火上添油。OECD預測，38個成員國的消費者物價今年平均升幅將衝上9%，比去年12月估計的通膨率提高一倍。

布恩說：「對多數國家來說，（通膨）應會在第2季和第3季見頂。」OECD呼籲，糧價和油價上漲對窮困家庭打擊最大，應向他們伸出援手，這也可緩和須大幅調薪的壓力，避免工資勁揚推升物價。但燃眉之急是威脅非洲和中東的糧食短缺。布恩呼籲全球擴大國際金援以及運輸和配銷上的物流合作，確保「消費者以平價取得糧食」。

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