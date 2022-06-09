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瑞士信貸獲利 第2季拉警報

編譯陳律安／綜合外電

瑞士信貸（Credit Suisse）8日發布會計年度第2季（本季）獲利預警，原因是俄烏戰爭和全球央行的貨幣緊縮政策，對其投銀部門構成壓力。

瑞信說，地緣政治緊張情勢、全球主要央行為遏止通膨大舉升息，加上各國政府收回疫情期間的財政刺激措施，已導致市場波動性居高不下、客流減少，客戶也持續去槓桿化，尤其是亞太地區。

瑞信表示，儘管波動性激增帶動交易收入成長，但受前述因素影響，以及證券發售持續低迷、信用利差擴大，都抑制其4月及5月投銀部門的財務表現，這可能導致投銀部門第2季虧損，甚至拖累全集團的獲利。

瑞信近年來醜聞和風波不斷，部分股東已要求撤換領導階層。不過瑞信董事長雷曼說，全力支持執行長高曦泰（Thomas Gottstein）的改革舉措。瑞信前執行長譚天忠因竊聽醜聞卸任後，高曦泰在2020年接任執行長。

瑞信今年第1季出現淨損，並宣布管理階層改組，因該公司持續面臨Archegos資產管理公司倒閉的訴訟費用。

瑞信表示，2022年仍是轉型年，矢言加速削減成本，並將在本月28日舉辦的投資人活動提供更多相關細節。

瑞信希望近期內普通股權益第一類資本的比率達到13.5%，較長期的目標則是2024年時該比率達14%。

普通股權益第一類資本比率，是金融監管機關衡量銀行償付能力的指標。

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