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歐盟拒絕大幅增加免保護關稅鋼鐵進口額度 製造業叫苦

編譯洪啟原／綜合外電
歐洲製造業者痛批歐盟正加劇他們的供應鏈危機，因他們日前要求歐盟大幅調升免徵25%懲罰性關稅的鋼鐵進口額度，但歐盟回絕這項提議。路透
歐洲製造業者痛批歐盟正加劇他們的供應鏈危機，因他們日前要求歐盟大幅調升免徵25%懲罰性關稅的鋼鐵進口額度，但歐盟回絕這項提議。路透

歐洲製造業者痛批歐盟正加劇他們的供應鏈危機，他們日前要求歐盟大幅提高免除25%懲罰性關稅的鋼鐵進口額度，但歐盟回絕這項提議。

儘管供給吃緊推升鋼價高漲，歐盟執委會只選擇在未來12個月小幅增加免關稅的鋼鐵進口額度，從3%調高至4%。歐洲企業團體表示，若不盡快取消這項關稅，鋼鐵廠可能被迫遷出歐洲。

歐盟在2018年對美國實施保護性關稅，以回敬美國前總統川普對歐洲祭出的25%鋼鋁關稅。歐盟當時面對大量從美國轉來的鋼品，原本還擔心鋼價崩盤。

使用鋼鐵的業者期望歐盟大幅調高免關稅的鋼鐵進口額度，明年進一步取消所有關稅。歐盟的車用鋼材近來飆漲至每噸近1,500歐元，價格是兩年前的三倍。多數鋼鐵製造商目前獲利依然穩健，他們在2021年創下歷來最佳表現，有別於之前疫情期間停工和需求低落的情況。

歐洲家電協會Applia秘書長Paolo Falcioni說：「微幅調高免關稅進口額度，根本不足以讓歐洲製造業者公平取得具有競爭力的鋼材。」他指出，整個產業可能因為額外的製造成本而選擇轉移他地。

歐洲汽車製造商協會（ACEA）也說，這個增幅「完全不夠」，表示歐洲鋼鐵業者仍無法滿足汽車製造商的需求，與此同時，保護性關稅這等人為措施仍使高價維持在創紀錄高點。

關稅 歐盟 汽車

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