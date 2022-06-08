達里歐預測2024年降息來臨 PIMCO策略師估經濟軟著陸

「橋水基金」創辦人達里歐。取材自彭博資訊

億萬避險基金富豪達里歐（Ray Dalio）表示，在停滯性通膨抑制經濟一段時期後，全球央行 將必須在2024年降息 。品浩（PIMCO）策略師則認為，聯準會 實現經濟軟著陸的可能性「相當高」，最終能實現2023年底讓通膨率回到2.6％的預期。

全球最大避險基金「橋水基金」創辦人達里歐接受金融評論報訪問時表示：「我們認為緊縮模式可能引發許多金融資產修正或下跌。苦痛將擴大，將迫使央行可能在接近2024年總統大選時再度寬鬆。」

目前市場的定價預期，美國降息的時間約兩年，在包括英國在內的其他已開發國家亦然。現在全球已有超過60家央行升息控制通膨，市場則是聚焦緊縮政策的速度。

達里歐說：「這是結構性通膨情勢，將發展成停滯性通膨。」

世界銀行（World Bank）本周警告說，就算最終能避免全球經濟衰退，但停滯性通膨可能會持續數年。

另一方面，品浩策略師兼投資組合經理克里森兹（Anthony Crescenzi）表示，聯準會在金融市場上擁有信譽，實現經濟軟著陸的可能性相當高。

他7日受訪時表示：「市場參與者仍認為聯準會是可信的，將成功達到在2023年底通膨率回到2.6%的預期。看起來相當有機會軟著陸，嚴重衰退的機率相當低。」

但克里森兹也認為，聯準會要控制數十年來最嚴峻通膨情勢，同時又要避免經濟連續幾季萎縮，是面臨困難的，「聯準會想要避免全面衰退，也就是就業和產出都下滑。它希望有個成長式的衰退，即成長率介於零至1.8%的軟著陸。要駛向狹跑道是面臨挑戰的」。