澳洲升息2碼 乎市場預期

澳洲央行 7日升息 2碼，為22年來最大升幅、且超乎市場預期。央行預期未來幾個月將進一步推動貨幣政策正常化，展現意外鷹派的態度，刺激澳洲公債殖利率7日盤中躍漲，澳幣匯率則劇烈波動，先跳升約1%，之後又因市場憂慮經濟前景、擁向美元避險資產而回落。

澳洲央行調升官方的現金利率調高50個基點（2碼）至0.85%，以抑制高漲的消費者物價，升幅甚於經濟學家預測的1碼。該央行5月已升息1碼，為2010年來首度升息。

澳洲央行總裁洛威在決策聲明表示：「理事會預期，未來幾個月將在貨幣情勢正常化的過程中，採取進一步行動。未來升息的規模和時機將取決於即將出爐的數據。」他預期，通膨會進一步上揚，明年才會回落至央行的2%~3%目標區間。

Barrenjoey市場公司首席經濟學家麥斯特絲認為，澳洲央行的緊縮循環正如火如荼展開，顯然還會進一步升息，她預測今年將再升息1個百分點。

澳洲央行今日的升息行動，也是澳洲新總理艾班尼斯（Anthony Albanese）上任以來央行首度升息，將增加他的工黨政府所面臨的經濟挑戰，貨幣緊縮措施也考驗消費者信心。