美4月貿易逆差縮減額 寫紀錄

美國4月以美元計算的貿易逆差縮減金額之劇，創空前紀錄，主因中國實施防疫封禁措施，使美國進口額劇減，同時美國出口額也明顯增加。

美國商務部 7日公布，4月產品與服務貿易逆差比3月的歷史新高銳減19.1%，相當於206億美元，成為871億美元，低於彭博資訊預估的895億美元。

其中進口額下滑3.4%，降到3,397億美元，是2020年來最低水準，也是去年7月以來首見月比下滑的情況，主要是服飾、家用品、玩具、藥品與加工金屬的進口減少，出口則延續近來的強勁表現，比前月成長3.5%，達到2,526億美元。

今年迄今美國貿易額並未減少，這可由西岸洛杉磯及長堤 港的積貨量接近歷史高點得到證明。

今年第1季由於進口激增，貿易逆差激增，曾使美國經濟負成長1.5%（年率）。

據彭博資訊報導指出，美國4月進口減少，主要是因為中國長時間實施疫情 封控措施，導致大部分的工廠活動降到2020年2月以來最低迷。

儘管目前大陸的製造業已逐漸回升，但相關措施對供應鏈的影響仍未完全消除，加上俄烏戰爭讓情況雪上加霜。

美國4月對中國的貿易逆差減少85億美元，是七年來最大金額，其中進口減少101億美元，也是七年來最多。