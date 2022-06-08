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蘋果最強NB來了 可望掀換機潮

記者尹慧中、吳凱中／台北報導
蘋果年度開發者大會（WWDC）昨日凌晨登場，硬體最大亮點為新MacBook Air和新版13吋MacBook Pro，兩款新筆電都搭載蘋果自行研發的最新M2晶片。（路透）
蘋果年度開發者大會（WWDC）昨日凌晨登場，硬體最大亮點為新MacBook Air和新版13吋MacBook Pro，兩款新筆電都搭載蘋果自行研發的最新M2晶片。（路透）

蘋果年度開發者大會（WWDC）7日登場，硬體最大亮點為新MacBook Air和新版13吋MacBook Pro，兩款新筆電都搭載蘋果自行研發的最新M2晶片，也是搭載M2晶片的終端產品首度問世，帶來高效低功耗等九大項目升級，堪稱「蘋果史上最強筆電」。

業界人士透露，M2晶片採台積電第二代5奈米製程生產，由台積電獨家代工，組裝則由廣達、鴻海包辦，瑞儀、譜瑞-KY、可成等台廠也都扮演供應鏈要角。由於蘋果兩款新筆電功能強大，預料將掀起新一波換機潮，帶旺相關供應鏈出貨。

依據蘋果官網數據，搭載M2晶片的最新13吋MacBook Pro不僅較前一代搭載M1晶片的機種升級，且搭配更快速的八核心CPU和10核心GPU，在《Affinity Photo》等App上處理RAW圖像的速度比前一代快近40%。

蘋果特別指出，對尚未升級至採用蘋果自家產品的顧客而言，搭載M2的13吋MacBook Pro筆電，相較搭載1.7GHz四核心英特爾Core i7晶片的MacBook產品，速度最高可快達3.4倍。

數據顯示，蘋果新一代M2晶片採台積電第二代5奈米製程帶來的升級，包含電晶體密度升級、低功耗、更快速的CPU以及GPU效能，以及結合神經引擎提升每秒運作效能等。

儘管新品令人驚豔，但蘋果卻首度未公布新品具體開賣時間，僅提到全新MacBook Air和升級13 吋MacBook Pro機型今年稍晚將在官網和 Apple Store App上販售，並在日後於指定的零售店與授權經銷商供貨。外界臆測，延宕上市恐因受中國的封控影響供應鏈調度不順。

價格方面，依據蘋果說明，搭載M2的MacBook Air售價3.79萬元起，教育優惠價3.49萬元起。搭載M2晶片的13吋MacBook Pro售價3.99萬元起，教育優惠價3.69萬元起。

Seeking Alpha報導，華爾街人士普遍對本次蘋果新款MacBook Air與MacBook Pro給予一致好評，Creative Strategies分析師Tim Bajarin更指出，M2是蘋果發布的「最大消息」，預測MacBook Air、MacBook Pro將立刻成為「市場上最強大的兩款筆電」。

蘋果 晶片 台積電

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