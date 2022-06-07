洗產地放一旁 拜登允東南亞太陽能板兩年關稅豁免

若商務部認定東南亞業者設廠是為規避美國關稅，可對已銷至美國的產品追徵關稅。但如今拜登「緩徵令」一下，不論調查結果如何，兩年內也不會加徵任何關稅。歐新社

美國總統拜登周一宣布對四個東南亞 國家的太陽能面板提供兩年的關稅 豁免，並祭出國防生產法來加速美國本地的太陽能面板生產。

白宮 表示，此項關稅豁免適用於進口自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的太陽能面板，在美國本土製造業加速增產期間扮演「橋接」角色；此外，白宮也宣布兩年暫緩對太陽能業加稅任何新關稅。受此消息激勵，SunPower、Enphase Energy和Sunrun在內的美國太陽能公司股價大漲。

這項決定，對仰賴進口太陽能面板的的美國太陽能系統安裝業者和電力公司而言，堪稱一大勝利。這些業者表示，對太陽能產品關稅使銷往美國的相關產品減少，如此將難以達到在2030年內大幅減碳的目標。

白宮表示，國防生產法還將用於擴大建築絕緣材料、熱泵、變壓器以及電解器和燃料電池等「清潔發電燃料」設備的製造。

在此之前，美國商務部依加州太陽能面板製造商 Auxin Solar要求，對中國太陽能產品生產者是否透過將生產轉移至東南亞四國而非法規避太陽能關稅。在2020年，美國多達89%的太陽能模組仰賴進口，其中大部分來自東南亞國家。

若商務部認定當地業者設立是為規避美國關稅，可對已銷至美國的產品追徵關稅。如今拜登「緩徵令」一下，不論調查結果如何，兩年內也不會加徵任何關稅。

紐約時報報導，太陽能技術是由美國業者率先引進的，但中國近20年靠補貼在全球太陽能生產獨占鰲頭。2011年，美國對中國進口的太陽能產品加徵關稅，美國太陽能系統安裝業者改向台灣擴大採購，但在2015年，美國也對台灣業者加徵關稅。