澳洲央行猛升2碼超預期 澳幣急拉後又回落

澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）。路透

澳洲央行 7日宣布升息 2碼，為22年來最大升息幅度，超越市場預期，官員承諾以「必要之舉」控制上升的通膨壓力。澳幣匯率盤中劇烈波動，急拉高後又回落。

澳洲央行決議將官方現金利率調高50個基點（2碼）至0.85%，理由是消費者物價上漲。包括高盛集團在內的29位經濟學家中，僅三人預測升息2碼，其餘預測為升息1碼。

澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）在會議後聲明表示：「理事會預期未來數月內將在貨幣環境正常化的過程中採取進一步措施。未來升息的規模和時機將取決於即將出爐的數據和理事會對通膨與就業市場前景的評估。」

洛威表示，現在預期通膨會進一步上揚，明年才會回落至央行目標的2%至3%區間。

消息出爐後，澳幣先升再貶，一度升值0.6%至0.7234美元，後來又回落，貶值0.24%，報1澳幣兌0.7176美元；澳洲3年期公債殖利率一度竄升19個基點至3.16%，10年期公債殖利率竄升6個點至3.54%。

全球各地央行正忙著應付比預期更糟的通膨情勢。包括澳洲央行與聯準會在內，有超過60家央行今年已進行升息。

澳洲央行今日的升息行動，也是澳洲新總理艾班尼斯（Anthony Albanese）上任以來央行首度升息，將增加他的工黨政府所面臨的經濟挑戰。此外，貨幣緊縮措施也考驗消費者信心，此前，關於房貸償還額提高將進一步衝擊負債家庭的疑慮，已經導致消費者信心持續下滑，民眾同時面臨生活成本提高和薪資僅溫和成長的局面。澳洲消費者信心上周下滑4.1%至2020年8月中來最低。