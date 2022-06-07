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最難金融考 報考連3年走低

編譯季晶晶／綜合報導
特許金融分析師考試被認為是投身金融投資領域的黃金證書，新報考人數連續三年遠低於疫前水準。（路透）
特許金融分析師考試被認為是投身金融投資領域的黃金證書，新報考人數連續三年遠低於疫前水準。（路透）

號稱「全球最難金融考試」的特許金融分析師（CFA）考試，新報考人數連續三年遠低於疫前水準，似乎反映出這張證照如今已變得有些過時。

金融時報報導，需研讀大約1000個小時課程才能獲得的CFA，長期以來一直被認為是投身金融投資領域的黃金證書。但提供資格認證的特許金融分析師協會（CFA Institute）會長富蘭克林（Margaret Franklin）說，新冠疫情持續拖累需求，報考人數比以前少，「這更具挑戰性，因為學生想得到確保他們可以參加考試」。去年，該協會因為疫情裁員五分之一並取消考試，遭到員工和考生嚴厲批評。在截至2019年8月的一年間，全球大約有160900人參加CFA認證三階段考的第一級考試。隔年，考生人數驟降到73688人，因為疫情迫使CFA協會取消原訂2020年6月舉行的筆試。截至2021年8月的一年，該協會於2021年2月將現場筆試改為線上考試之後，共有125775人參加考試。

自從改成線上考試以來，第一級考試的合格率明顯下降到大約28%，相較之下，過去十年的平均合格率是41%。去年7月，僅22%的學生通過考試，是1963年開始CFA考試以來最低。

本年度迄今有略多於93000人參加第一級考試。富蘭克林指出，中國大陸的防疫封控導致大量考生取消或延後原訂5月舉行的考試，而她預期未來幾個月的考生人數還會持續走低。

CFA協會的一位高階工作人員表示，研讀課程負擔沉重、合格率低、疫情相關的中斷，導致許多潛在考生質疑，這資格是否攸關其職涯。這名工作人員並表示：「需求直線下滑。大家如今對須長時間研讀但合格率很低的考試不感興趣，這項考試只在他們申請工作時受到雇主重視，此後變得無關緊要。CFA協會沒跟上當前的學習實踐。Z世代想獲得能勝任目前工作的知識和技能，以及沒那麼結構化的課程。」

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