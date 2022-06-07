礦工拋比特幣 難見反彈跡象

產業成長前景放緩，加上最大加密貨幣 的價格從創紀錄高點跌落後幾乎看不見反彈跡象，礦工開始出售他們囤積的比特幣 ，以支付快速上漲的成本。

根據Compass Mining彙編的Coin Metrics數據，礦工手中的比特幣在5月大約有195,663枚流向交易所，單月增幅是1月以來最大。根據比特幣5月均價大約32,000美元計算，總價值達約63億美元。

依彭博資訊的報價，比特幣在美國6日早盤報31,376美元，漲4.8%，今年來已跌逾32%。若與去年11月上旬創的史上新高相比，更是已經腰斬。

各家公司可能將儲存在數位錢包的大量代幣都轉移到交易所出售。但一些礦工也可能將代幣用於其他交易，不一定全部出售。

賣家包括股票 上市的礦工，例如Riot Blockchain，他們一直在囤積比特幣，押注價格會持續升值。面臨清算變現壓力的小型礦工也出售他們代幣。有些礦工必須為幾個月前訂購礦機付款。追蹤礦工和交易所之間的流量數據，最能代表挖礦所得加密貨幣的銷售，但這有侷限性。

儘管上述數據包括來自Binance和Gemini等主要交易所的數位錢包，但並不包括美國最大加密幣交易所Coinbase。福克斯利說，有些礦工選擇透過場外交易將他們的加密貨幣變現，這類交易數據通常不公開。