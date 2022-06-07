我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

礦工拋比特幣 難見反彈跡象

編譯季晶晶／綜合報導

產業成長前景放緩，加上最大加密貨幣的價格從創紀錄高點跌落後幾乎看不見反彈跡象，礦工開始出售他們囤積的比特幣，以支付快速上漲的成本。

根據Compass Mining彙編的Coin Metrics數據，礦工手中的比特幣在5月大約有195,663枚流向交易所，單月增幅是1月以來最大。根據比特幣5月均價大約32,000美元計算，總價值達約63億美元。

依彭博資訊的報價，比特幣在美國6日早盤報31,376美元，漲4.8%，今年來已跌逾32%。若與去年11月上旬創的史上新高相比，更是已經腰斬。

各家公司可能將儲存在數位錢包的大量代幣都轉移到交易所出售。但一些礦工也可能將代幣用於其他交易，不一定全部出售。

賣家包括股票上市的礦工，例如Riot Blockchain，他們一直在囤積比特幣，押注價格會持續升值。面臨清算變現壓力的小型礦工也出售他們代幣。有些礦工必須為幾個月前訂購礦機付款。追蹤礦工和交易所之間的流量數據，最能代表挖礦所得加密貨幣的銷售，但這有侷限性。

儘管上述數據包括來自Binance和Gemini等主要交易所的數位錢包，但並不包括美國最大加密幣交易所Coinbase。福克斯利說，有些礦工選擇透過場外交易將他們的加密貨幣變現，這類交易數據通常不公開。

比特幣 貨幣 股票

上一則

女股神方舟創新ETF 重獲關愛

下一則

美歐IPO退燒 籌資掉9成

延伸閱讀

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣
價格徘徊低點 礦工囤積的比特幣大量移轉至交易所出售

價格徘徊低點 礦工囤積的比特幣大量移轉至交易所出售
忠貞度完勝比特幣鐵粉 特斯拉愈跌、馬斯克迷愈是力捧

忠貞度完勝比特幣鐵粉 特斯拉愈跌、馬斯克迷愈是力捧
低價壓縮利潤 比特幣礦工拔插頭關礦機

低價壓縮利潤 比特幣礦工拔插頭關礦機

熱門新聞

美國木材期貨價格從3月初來已暴跌超過50%。（美聯社）

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

2022-05-31 03:29

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

2022-05-30 15:03
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特・清崎警告，全球將爆發史上最大的崩盤，因此建議投資人買進黃金、白銀、比特幣，甚至是衛生紙等必需品。取材自微博

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

2022-06-06 08:10
在特斯拉執行長馬斯克預告將裁員一成之前，部分員工已萌生去意。 路透

特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭

2022-06-04 08:59
近一周來，從華爾街大咖到科技業巨擘，對美國經濟衰退將至示警的人愈來愈多。路透

戴蒙、芬克、馬斯克齊唱衰 美國經濟展望有多糟？

2022-06-03 12:26
美股三大指數都在因假期而縮短的本周收跌。Getty Images

反彈後必走低 股指本周盡墨

2022-06-03 16:32

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣
中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手
免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%
單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了