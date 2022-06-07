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女股神方舟創新ETF 重獲關愛

編譯陳律安／綜合報導
女股神伍德（路透）
女股神伍德（路透）

美股近來大跌，吸引大批投資人進場撿便宜，連帶也嘉惠有「女股神」之稱的方舟投資管理公司（Ark）創辦人伍德（Cathie Wood）（右圖，路透）－她執掌的方舟創新指數型基金（ETF）已從低點大漲17%。但分析師說，在通膨壓力未降、美國將持續升息之際，這檔ETF後市仍有隱憂。

華爾街日報報導，持股集中在成長型科技股的方舟創新ETF，從5月11日的低點回升17%，表現超越標普500指數同期的4.4%。該ETF今年來仍跌54%，也是聯準會（Fed）積極升息抗通膨行動的最知名受災戶之一。

今年股市的其中一個主題，為先前因寬鬆貨幣與財政政策而大漲的股市價位已「跌落雲端」，科技股受創尤重。方舟創新ETF聚焦於「破壞性創新」的投資題材，主要持股包括Zoom、特斯拉、Block、Coinbase及交易平台羅賓漢等業者，一些企業還沒有穩定獲利，因而未能躲過賣壓。

但近來部分投資人逢跌即買，且美債殖利率下跌舒緩科技股壓力，連帶拉抬方舟創新ETF的表現。財務顧問說，一些投資人有興趣收購方舟創新ETF持有、價格看起來比兩年前還便宜的標的。近來帶動方舟創新ETF走高的個股包括Zoom、Roku和Block等。

許多分析師預估，方舟創新ETF持有的一些個股依然處境艱困，原因包括價位依然偏高和通膨問題等。投資人本周將關注10日公布的美國消費者物價指數（CPI），尋找通膨降溫的跡象，而Fed可能在6、7月各升息2碼，勢將對股市造成進一步的下壓。

然而，投資人仍持續投資方舟創新ETF。FactSet數據顯示，該ETF今年截至2日止吸金逾13億美元，過去一個月流入約5億美元。

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