沙國漲亞洲原油價 比預期高

沙烏地阿拉伯調高7月對亞洲的原油售價，調幅高於預期。（路透）

沙烏地阿拉伯調高7月對亞洲的原油售價，恢復自2月來的一連串漲價行動，且調幅高於預期，顯示沙國對需求展望充滿信心。國際油價 6日延續上周漲勢。

沙烏地阿拉伯國家石油 公司（Aramco）將7月出貨至亞洲的阿拉伯輕原油（Arab Light crude）調高每桶2.10美元，每桶價格比指標性的杜拜／阿曼原油價格高6.5美元。市場原先預期調整幅度為每桶1.5美元。

沙國自今年2月之後僅6月暫停對亞洲客戶漲價，其餘時間皆連續漲價。沙國逾60%的外銷原油是輸往亞洲，最大買方為中國、日本、南韓與印度。如今俄羅斯 石油遭歐美制裁，除了中國和印度以外，其餘亞洲國家對中東地區的石油需求有增無減。

Aramco也調高下個月銷往歐洲西北部和地中海地區所有等級原油的售價，對美國客戶的售價則連續第二個月維持不變。

紐約西德州油價6日盤中一度漲近2%，逼近每桶121美元，寫下5月9日來盤中最高價位，隨後漲幅收斂；在洲際交易所（ICE）交易的布蘭特油價盤中最高漲1.86%，每桶報121.95美元。

國際油價今年來大漲逾六成，主要是俄羅斯入侵烏克蘭後，歐美對俄羅斯實施制裁措施，俄羅斯的原油輸出減少，另一方面，中國和新加坡等亞洲國家陸續結束防疫封控措施，對石油需求隨之提高。