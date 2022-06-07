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英企測試周休3日 薪資不變

編譯易起宇／綜合報導
英國約70家企業將進行周休三日實驗，測試這麼做對生產力的影響力如何。（歐新社）
英國約70家企業將進行周休三日實驗，測試這麼做對生產力的影響力如何。（歐新社）

英國約70家企業本周起開始一項為期六個月的試驗，測試周休三日能否在員工薪資條件不變、公司生產力不受影響的情況下行得通。這些企業總計僱用逾3,000名員工。衛報報導，此次實驗的規模堪稱全球歷來最大。

這項試驗計畫是由倡議團體4 Day Week Global與智庫Autonomy，以及劍橋大學、牛津大學和美國波士頓學院的研究員所發起。參與的企業領域相當廣泛，從教育和顧問事業到銀行、資訊科技、零售、人力招募團體，都想試試這個新的工作模式，每家企業都同意允許研究員測量其生產力、福利、環境和性別平等所受的影響。蘇格蘭和西班牙預計今年稍晚也要開始實驗周休三日。

4 Day Week Global執行長歐康諾表示，英國「正處在這波全球推動周休三日浪潮的最高峰」。他並表示，愈來愈多企業已認識到「生活品質將是新的競爭領域，而企業的競爭優勢將來自減少工時且專注產出的工作方式」。

波士頓學院社會學教授肖爾是這項計畫的首席研究員，她認為這項計畫是一場「歷史性實驗」。她說：「我們將從壓力、過勞、工作與生活滿意度、健康、睡眠、能源使用和旅行等生活層面，分析員工對多休一天假有何反應。」

肖爾說：「周休三日通常被認為是一項三贏政策，有利員工、企業及氣候。我們的研究將深入探討這三方面。」

參與這項計畫的Charity Bank執行長席格表示，「新冠疫情真的為彈性工作創造了條件」。

他說：「20世紀的周休二日概念，已不再是最適合21世紀企業的方式。我們認為，不改變薪資或福利的周休三日工作模式，肯定會創造出更幸福的員工，並為企業的生產力、顧客體驗和所負社會責任帶來相同正面影響。」

周休 波士頓 英國

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