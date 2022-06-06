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烏克蘭穀物談判 牽動糧價

編譯洪啟原／綜合報導
市場關注有關烏克蘭穀物恢復出口的外交談判進展。（美聯社）
市場關注有關烏克蘭穀物恢復出口的外交談判進展。（美聯社）

在美國交易的小麥和玉米期貨日齊跌，分析師指出，交易商此時正注意有關烏克蘭穀物恢復出口的外交談判進展。

在芝加哥商業交易所（CME），交易最活躍的小麥期貨3日跌1.72%，收報每英斗1,040美分，一周來跌逾10%，創4月1日當周以來最大跌幅，已連三周周線收黑；玉米期貨周五跌0.45%，收報每英斗7.27美元，黃豆期貨跌1.82%，收報每英斗16.9775美元。

烏克蘭正成為全球矚目焦點。聯合國表示，負責人道救援事務的副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）上周前往莫斯科，與俄國官員討論如何為黑海港口出口穀物和其他食物一事清除障礙。

在談判中，俄國總統普亭否認阻擋烏克蘭港口出口穀物，一切都是西方國家試圖把全球糧食市場的問題歸咎於俄羅斯，以掩蓋自己的政策錯誤。

普亭並表示，如果想解決烏克蘭糧食的出口問題，最簡單的方法是經由白俄羅斯，「那裡沒有人會阻攔，但必須先解除對白俄羅斯的制裁」。

但俄軍已掌控烏克蘭南方多數的海岸線，且俄國軍艦正掌控烏克蘭位於黑海地區港口的通行權。

普亭3日接受俄國電視台專訪時說：「讓穀物從烏克蘭出口沒有問題」，表示可讓烏克蘭港口輸出穀物，經由其他在俄國掌控之處出口，甚至經由中歐出口。

俄國穀物顧問公司Sovecon把俄國從今年7月到明年6月新一輪行銷季的小麥出口預估，調升至歷來最高水準。

不過，一般認為恢復烏克蘭的海上貿易對穀物市場至關重要，尤其是印度5月決定禁止出口多數小麥以後。

根據國際穀物協會（IGC），在俄國入侵烏克蘭前，烏克蘭曾是全球第四大玉米出口國和第六大小麥出口國。

塞內加爾總統薩勒表示，普亭聲稱已準備好開放烏克蘭出口穀物，以緩解全球糧食危機。 Summit大宗商品經紀公司分析師菲岑梅爾說：「玉米市場已大量超賣，但外界對烏克蘭能否出口穀物的疑慮仍在。若這個疑慮消失，屆時玉米市場將準備反彈。」

烏克蘭 俄國 白俄羅斯

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