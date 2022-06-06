為升息鋪路 CB本周將宣布結束購債

ECB本周召開決策會議，預料宣布結束購債措施，為7月升息鋪路。（路透）

投資人本周關注焦點將重回多國央行 決策和通膨數據，特別是歐洲央行（ECB）周四召開決策會議，預料宣布結束購債措施，為7月升息 鋪路，市場將關注ECB屆時是否會升息2碼。澳洲、印度、波蘭、智利等央行本周也將再度升息，美國5月消費者物價指數（CPI）更是重中之重。

全球各大央行都已開始、甚至加速升息，ECB已明顯落後，加上歐元區5月通膨年升率衝到8.1%，明確顯示ECB必須出手。決策委員會的爭論焦點在於7月調高存款利率1碼是否足夠，以及明年利率最終將升到多少。

奧地利央行總裁霍茲曼（鷹派）表示，升息若不到2碼，「都可能被外界認為是偏軟」；荷蘭、斯洛伐克及拉脫維亞央行總裁也公開呼籲ECB應考慮至少升息2碼。德意志銀行與美國銀行都認為，7月將升息2碼，但大部分經濟學者仍假定ECB不會如此「鷹派」。

投資人也將關注歐元區的製造業數據。德國將公布工廠訂單及工業生產，可能出現好轉信號，西班牙也將公布工業產出，預料將上升，但義大利可能下降。歐洲多國還將公布CPI數據。另預料本周波蘭及智利央行也將宣布升息，俄羅斯央行則會調低利率。

本周的重頭戲是美國將公布5月CPI，預料年升幅將達到8.3%，主因為5月汽油價再度大漲；扣除能源及食品後的核心CPI，預料也將大幅上升5.9%，顯示通膨壓力仍重。美國聯準會（Fed）官員本周進入16日決策會議前的緘默期，預料將讓美國10年期公債殖利率 持續低於3%。

亞洲方面，澳洲央行本周會議可能再度升息，主因通膨仍超出預估。印度央行預料也將再度升息，泰國央行可能維持不變。

日本銀行總裁黑田東彥本周將發表談話，市場將密切關注黑田是否會透露出改變目前寬鬆政策的線索。中國9日及10日將分公布5月貿易及通膨數據。