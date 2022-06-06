我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

現在能買房？估價師：這情況買房永遠比租房好

北加亞裔被劫挨打 外套、鞋子都被搶 剩內褲襪子

為升息鋪路 CB本周將宣布結束購債

編譯任中原／綜合報導
ECB本周召開決策會議，預料宣布結束購債措施，為7月升息鋪路。（路透）
ECB本周召開決策會議，預料宣布結束購債措施，為7月升息鋪路。（路透）

投資人本周關注焦點將重回多國央行決策和通膨數據，特別是歐洲央行（ECB）周四召開決策會議，預料宣布結束購債措施，為7月升息鋪路，市場將關注ECB屆時是否會升息2碼。澳洲、印度、波蘭、智利等央行本周也將再度升息，美國5月消費者物價指數（CPI）更是重中之重。

全球各大央行都已開始、甚至加速升息，ECB已明顯落後，加上歐元區5月通膨年升率衝到8.1%，明確顯示ECB必須出手。決策委員會的爭論焦點在於7月調高存款利率1碼是否足夠，以及明年利率最終將升到多少。

奧地利央行總裁霍茲曼（鷹派）表示，升息若不到2碼，「都可能被外界認為是偏軟」；荷蘭、斯洛伐克及拉脫維亞央行總裁也公開呼籲ECB應考慮至少升息2碼。德意志銀行與美國銀行都認為，7月將升息2碼，但大部分經濟學者仍假定ECB不會如此「鷹派」。

投資人也將關注歐元區的製造業數據。德國將公布工廠訂單及工業生產，可能出現好轉信號，西班牙也將公布工業產出，預料將上升，但義大利可能下降。歐洲多國還將公布CPI數據。另預料本周波蘭及智利央行也將宣布升息，俄羅斯央行則會調低利率。

本周的重頭戲是美國將公布5月CPI，預料年升幅將達到8.3%，主因為5月汽油價再度大漲；扣除能源及食品後的核心CPI，預料也將大幅上升5.9%，顯示通膨壓力仍重。美國聯準會（Fed）官員本周進入16日決策會議前的緘默期，預料將讓美國10年期公債殖利率持續低於3%。

亞洲方面，澳洲央行本周會議可能再度升息，主因通膨仍超出預估。印度央行預料也將再度升息，泰國央行可能維持不變。

日本銀行總裁黑田東彥本周將發表談話，市場將密切關注黑田是否會透露出改變目前寬鬆政策的線索。中國9日及10日將分公布5月貿易及通膨數據。

央行 升息 殖利率

上一則

金屬價格漲 電動車降價還不到時候

下一則

烏克蘭穀物談判 牽動糧價

延伸閱讀

商務部長雷蒙多：抗通膨 擬取消部分中國商品關稅

商務部長雷蒙多：抗通膨 擬取消部分中國商品關稅
葉倫談兆元救援計畫：未要求白宮縮減規模

葉倫談兆元救援計畫：未要求白宮縮減規模
美股6月又跌了 能否遠離熊掌要看下周CPI表現

美股6月又跌了 能否遠離熊掌要看下周CPI表現

美債殖利率走揚 台幣重貶 熱錢撤出8億美元

美債殖利率走揚 台幣重貶 熱錢撤出8億美元

熱門新聞

美國木材期貨價格從3月初來已暴跌超過50%。（美聯社）

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

2022-05-31 03:29

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

2022-05-30 15:03
在特斯拉執行長馬斯克預告將裁員一成之前，部分員工已萌生去意。 路透

特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭

2022-06-04 08:59
重返辦公室的上班族遭遇日常費用大增的頭疼問題。路透

重返辦公室的上班族 遭遇頭疼問題

2022-05-30 07:29
近一周來，從華爾街大咖到科技業巨擘，對美國經濟衰退將至示警的人愈來愈多。路透

戴蒙、芬克、馬斯克齊唱衰 美國經濟展望有多糟？

2022-06-03 12:26
美股三大指數都在因假期而縮短的本周收跌。Getty Images

反彈後必走低 股指本周盡墨

2022-06-03 16:32

超人氣

更多 >
購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館
費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人
紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒
澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機
肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒

肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒