我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

現在能買房？估價師：這情況買房永遠比租房好

北加亞裔被劫挨打 外套、鞋子都被搶 剩內褲襪子

金屬價格漲 電動車降價還不到時候

編譯黃淑玲／綜合報導

過去一年來，鋰、鈷、鎳等電池用金屬價格飆漲，正侵蝕製造商的毛利，讓業者面臨是要自行吸收成本、還是轉嫁給消費者的兩難，也可能導致電動車與傳統汽車一樣平價的所需時間，延後好幾年。

過去幾年電池價格逐步降低，已讓電動車的前期成本，降到接近足以與傳統汽車相競爭的水準。彭博新能源財經（BNEF）指出，電池平均價格需降到每千瓦時（kWh）100美元以下，電動車才能與傳統汽車競爭，但今年電池組的價格走高，為十多年來首見，加上通膨上揚，將嚴重拖延電池成本降至這個水準的時程。

BNEF分析師表示，新一代電池的化學特性和設計，可望讓電池價格降到每千瓦時（kWh）100美元，但若原物料價格居高不下，要多花幾年才能降到這個關鍵價位。

鋰價過去一年來已飆漲逾五倍，鈷價和鎳價也上揚。但最近幾周鋰、鈷、鎳的價格出現回落或持穩跡象，讓車廠鬆一口氣。高盛研究團隊預期，隨著製造商競相增加新的供給，這三種金屬的漲勢將在兩年內緩解。

在此同時，傳統汽車的價格也正在上漲，再加上燃料價格走高，讓電動車更具吸引力。BNEF分析師說：「電池成本上升，近來尚未影響民眾接用電動車的程度。因為推升電池原物料成本的因素，例如戰爭、通膨、貿易摩擦等，也推升了傳統汽車相關成本，汽油、柴油價格站上紀錄高點。」

電動車 汽車 分析師

上一則

日產汽車研發 乾淨燃料賽車

下一則

為升息鋪路 CB本周將宣布結束購債

延伸閱讀

電動車降價 還不到時候

電動車降價 還不到時候
馬斯克的裁員說法有出入 讓人更加疑惑

馬斯克的裁員說法有出入 讓人更加疑惑
石油太貴 夏威夷將擴大太陽能電力

石油太貴 夏威夷將擴大太陽能電力
台達電德州設廠 卡位電動車

台達電德州設廠 卡位電動車

熱門新聞

美國木材期貨價格從3月初來已暴跌超過50%。（美聯社）

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

2022-05-31 03:29

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

2022-05-30 15:03
在特斯拉執行長馬斯克預告將裁員一成之前，部分員工已萌生去意。 路透

特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭

2022-06-04 08:59
重返辦公室的上班族遭遇日常費用大增的頭疼問題。路透

重返辦公室的上班族 遭遇頭疼問題

2022-05-30 07:29
近一周來，從華爾街大咖到科技業巨擘，對美國經濟衰退將至示警的人愈來愈多。路透

戴蒙、芬克、馬斯克齊唱衰 美國經濟展望有多糟？

2022-06-03 12:26
美股三大指數都在因假期而縮短的本周收跌。Getty Images

反彈後必走低 股指本周盡墨

2022-06-03 16:32

超人氣

更多 >
購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館
費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人
紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒
澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機
肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒

肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒