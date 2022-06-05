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全球最難金融考試CFA 線上考合格率更低 需求直線下滑

編譯季晶晶／綜合外電
特許財金分析師（CFA）考試的新報考人數已連續第三年低於疫前水準。取材自彭博資訊
特許財金分析師（CFA）考試的新報考人數已連續第三年低於疫前水準。取材自彭博資訊

號稱「全球最難金融考試」的特許財金分析師（CFA）考試現在有些過時，新報考人數連續三年低於疫前水準。

金融時報報導，需研讀大約1,000個小時課程才能獲得的CFA，長期以來一直被認為是投身金融投資領域的必要條件。但CFA研究所所長Margaret Franklin說，新冠疫情持續拖累需求，報考人數比以前少，「這更具挑戰性，因為學生想得到確保他們可以參加考試」。

去年，該研究所因為疫情裁員五分之一並取消考試，遭到員工和考生嚴厲批評。

在截至2019年8月的一年間，全球大約160,900人參加獲得CFA認證三階段考的第一級考試。隔年，考生人數降到73,688人，因疫情迫使CFA研究所取消原訂2020年6月舉行的筆試。截至2021年8月的一年，該研究所於2021年2月將現場筆試改為線上考試之後，125,775人參加考試。 

自從改成線上考試以來，第一級考試的合格率明顯下降到大約28%，相較下，過去十年的平均合格率是41%。去年7月，僅22%的學生通過考試，是1963年開始CFA考試以來最低。

本年度，迄今有略多於93,000人參加第一級考試。根據Franklin，中國的封控導致大量考生取消或延後原訂5月舉行的考試，而她預期未來幾個月的考生人數還會持續走低。

CFA研究所的一位高階工作人員表示，研讀課程負擔沉重、合格率低、疫情相關的中斷，導致許多潛在考生質疑，這項資格是否與其職涯相關。

該工作人員補充說：「需求直線下滑。大家如今對須長時間研讀但合格率很低的考試不感興趣，這項考試只在他們申請工作時受到雇主重視，此後變得無關緊要。CFA研究所沒跟上當前的學習實踐。Z世代想獲得能完成目前工作的知識和技能，不是那麼結構化的課程。」

疫情 投資 裁員

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