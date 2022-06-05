價格徘徊低點 礦工囤積的比特幣大量移轉至交易所出售

礦工在5月有大約195,663枚比特幣流向交易所，單月增幅是1月來最大。路透

產業成長前景放緩，加上最大加密貨幣 的價格在最近從創紀錄高點跌落後幾乎看不見反彈跡象，礦工開始出售他們囤積的比特幣 ，以支付快速上漲的成本。

根據Compass Mining彙編的Coin Metrics數據，礦工在5月有大約195,663枚比特幣流向交易所，單月增幅是1月以來最大。根據比特幣5月均價大約32,000美元計算，總價值達約63億美元。

各家公司可能將儲存在數位錢包的大量代幣都轉移到交易所出售。但一些礦工也可能將代幣用於其他交易，不一定全部出售。

賣家包括股市上市的礦工，例如Riot Blockchain，他們一直在囤積比特幣，押注價格會持續升值。面臨清算變現壓力的小型礦工也在出售他們的代幣。有些礦工必須為幾個月前訂購的礦機付款。比特幣今年來大跌約35%。

挖礦硬體市場和託管服務提供商Compass Mining的內容總監Will Foxley表示：「我認為礦工只是在討論大環境，並認為在此一水準出售比特幣以保證營運安全可能是謹慎做法。」

追蹤礦工和交易所之間的流量數據最能代表挖礦所得加密貨幣的銷售，但這有侷限性。儘管上述數據包括來自Binance和Gemini等主要交易所的數位錢包，但並不包括美國最大加密幣交易所Coinbase。Foxley說，有些礦工選擇透過場外交易櫃檯將他們持有的加密貨幣變現，這些交易櫃檯的數據通常不公開。