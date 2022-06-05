沙國又調漲油價 銷亞洲輕原油調幅比預期高

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）。路透

沙烏地阿拉伯調高對亞洲最大市場的原油售價，調幅高於預期，此時正值亞洲主要經濟體鬆綁新冠疫情限制措施，對原油需求提高。

沙國調高7月油品售價，顯示恢復自2月來的一連串漲價行動，期間只有在一個月前暫停漲價，當時沙國國營石油 公司調降處在創紀錄高點的油價 。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）將7月出貨至亞洲的阿拉伯輕原油（Arab Light crude）售價調高每桶2.10美元，每桶價格比指標性的杜拜/阿曼原油價格高6.5美元。市場原先預期調整幅度為每桶1.5美元。

Aramco也調高銷往歐洲西北部和地中海地區所有等級原油的售價，對美國客戶的售價則連續第二個月維持不變。

在俄羅斯 入侵烏克蘭、引發國際原油期貨飆漲後，全球最大石油出口國沙國調高長期合約的原油售價。國際油價今年來大漲超過50%至每桶約120美元。

由於歐美對俄羅斯實施制裁措施，俄羅斯的原油輸出減少，使得油市吃緊，同時間，中國大陸和新加坡等亞洲國家結束在過去兩到三個月衝擊原油需求的防疫封控措施。石油貿易商Vitol Group亞洲部門主管穆勒5日表示，在某些地方，「需求回升相當明顯。許多東南亞國家的陸路運輸需求遠遠超過預期，而在新加坡暑假試圖買張機票是相當困難的」。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）2日決議7、8月增產每日64.8萬桶原油，相當每月原油供應量增加約50%。不過，許多分析師表示OPEC+可能無法達到增產目標，因為就算剔除俄羅斯後，許多成員國在增產仍面臨困難。沙國和阿聯是少數還有大量閒置產能的OPEC+國家。

沙國逾60%的外銷原油是輸往亞洲，最大買方為中國大陸、日本、南韓與印度。