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全球創投業 近2月裁員逾2萬人

編譯洪啟原／綜合報導
全球科技新創公司近來大幅裁員，寫下疫情爆發以來次高的裁員數，反映整個募資熱潮降溫，未能吸引大量創投資金流入。（美聯社）
全球科技新創公司近來大幅裁員，寫下疫情爆發以來次高的裁員數，反映整個募資熱潮降溫，未能吸引大量創投資金流入。（美聯社）

全球科技新創公司近兩個月來累計裁員超過2萬人，寫下疫情爆發以來次高的裁員數，反映整個募資熱潮降溫，未能吸引大量創投資金流入。

追蹤科技業和新創公司裁員情況的網站Layoffs.fyi表示，全球科技新創業者4月迄今共裁員20514人。根據到31日為止的公開資訊，這些裁員多數發生在美國。

Layoffs.fyi也說，新創科技公司過去兩周的裁員數增加一倍，顯示這個領域的勞動市場開始惡化。

該網站自2020年3月疫情爆發後持續統計新創科技公司的裁員數，若換算成季度來看，這一波裁員數僅次於2020年第2季的6萬多人。

日經新聞報導，消費品大廠、獨角獸新創公司Thrasio早在5月初就感受到資金吃緊壓力，當時寫信通知員工說：「我們今天要宣布一項新消息，就是我們決定縮編整個團隊人力。」這封信強調，須在策略和營運上做出改變，以確保持續成長。

Thrasio在2018年成立，是亞馬遜品牌收購平台中的佼佼者，這類平台專門收購雨電商亞馬遜合作的品牌，並提供商務支持，幫助這些資產取得成功。

這家新創公司透過一系列收購案迅速擴張，成為估值達10億美元的獨角獸公司。

有媒體報導，Thrasio自從寫信通知員工以來，已裁員多達20%人力。在這波裁員潮中，美國雲端廚房技術供應商Reef科技公司宣布，將裁員750位員工，約占員工總數5%。

矽谷創投業者紀源資本（GGV）執行合夥人理查4月推文說：「這將是非常艱難的一年」，預估今年堪稱是金融危機以來最艱辛的一年。

裁員 疫情 亞馬遜

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