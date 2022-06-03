棉花價翻倍漲 創11年來高點

繼貨運和燃料價格暴漲後，美國棉花期貨價格也翻漲近一倍至11年高點，但零售商 客戶不願吸收這些額外成本，導致亞洲的成衣生產商，備受打擊。

外界認為，這將不利於亞洲地區的疫後復甦，並讓正在對抗通膨的決策官員面臨新的挑戰。

路透報導，由於降雨影響收成，全球最大棉花生產國印度 的棉花期貨，過去一年來上漲逾一倍。

美國棉花期貨價格，則是比一年前大漲70%的價格，5月時漲至2011年來高點。

分析師預期棉價將繼續上漲，因為乾旱重創最大出口國美國的產量，且中國大陸的需求將隨防疫 封控措施鬆綁而恢復。

棉價走高已導致亞洲地區大型成衣商的虧損擴大，一些小型業者被迫暫停營運，造成大量失業。

H&M和Gap等品牌的供應商孟加拉Sterling集團總經理拉曼表示：「我們工廠的產能已全開，卻幾乎沒有利潤。」

俄烏戰爭導致歐洲需求前景撲朔迷離，加劇亞洲成衣商的困境。拉曼說，孟加拉生產的成衣有逾六成出口到歐洲。

印度出口商Adwaith紡織總經理薩姆表示，「買家不願調漲價格，他們無法確定夏季的需求，尤其是歐洲」。