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路透：房市明年降溫 漲幅趨緩

編譯王巧文／綜合報導
根據路透調查，分析師認為全球房價漲勢可能即將終結，一些市場的房價明年將轉為小幅下跌。（美聯社）
根據路透調查，分析師認為全球房價漲勢可能即將終結，一些市場的房價明年將轉為小幅下跌。（美聯社）

路透對房市專家的訪調顯示，隨著利率上升，新冠疫情期間的全球房市熱潮正在降溫，明年的房價漲幅料將趨緩，部分地區甚至會轉為小幅下跌。

路透在全球九個主要房市進行的調查顯示，分析師認為，過去兩年來飆漲50%的房價漲勢可能即將終結，明年部分市場的房價將轉為小幅下跌。

但分析師也表示，許多年輕人仍面臨基本生活成本飆升及房貸利率上揚，即使房價下跌，也未必能買得起，尤其首購族。路透訪調的119名分析師中，逾三分之二受訪者表示，未來兩年內首購族的負擔能力將變差或明顯變差。

顧問公司萊坊（Knight Frank）全球研究負責人貝利說：「（房價漲勢）肯定會減緩，幾乎所有市場的房價上漲步調都在放慢，一些市場的房價很可能下跌。真正的問題是，某些市場是否有崩跌風險。」

多數房市專家目前都認為，房價修正幅度還不致將達10％，堅稱即使房價漲幅大幅放緩，多數情況下，房價漲幅將低於物價上漲步調。

由於薪資漲幅短期內不太可能跟上通膨，分析師普遍認為，房價居高不下與利率上揚，未來幾年將衝擊民眾的購屋能力。

房價上漲的部分原因是建造新屋的成本上漲，且蓋房速度普遍跟不上需求。業者也將把供應鏈中斷導致的成本飆升，轉嫁給首購族。

然而，當個租屋族也不會比較輕鬆，由於房屋短缺，租金已經上漲。逾八成受訪者（99人中的82人）表示，未來兩年內各國民眾的租屋負擔能力也將變差；其餘的分析師認為將會改善。

房價 分析師 利率

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