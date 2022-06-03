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小摩示警 經濟颶風來襲

編譯季晶晶、葉亭均／綜合報導
摩根大通執行長戴蒙警告，在美國聯準會升息、俄烏戰爭衝擊市場之際，經濟颶風將來襲。（路透）
摩根大通執行長戴蒙警告，在美國聯準會升息、俄烏戰爭衝擊市場之際，經濟颶風將來襲。（路透）

在華爾街享負盛名的摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）警告，在美國聯準會（Fed）升息、俄烏戰爭衝擊市場之際，最好準備迎接一場「經濟颶風」，比上周還要更看空前景。

摩根士丹利策略師也警告，美股反彈動能正在減弱，再加上美股在期中選舉年的6月向來表現較弱，增添美股陰霾。

戴蒙1日在紐約參加一場金融會議時說：「我曾說有暴風雲層，現在要改變說法……這是一場颶風」。他補充說明，儘管目前情況似乎還「不錯」，但是沒人知道這場颶風的規模會是「小型風暴」、還是十年前造成嚴重傷亡和災損的「超級珊迪」。

戴蒙告訴在場的分析師和投資人：「現在天氣晴朗，一切都很好，人人都以為美國聯準會能處理問題。但颶風就在外面，就在路上，向我們襲來。」「你最好做好準備，摩根大通做了準備，我們的資產負債表會非常保守。」這番談話比他上周的言論還要更看空前景。

他擔心兩大因素：首先，Fed已開始縮減資產負債表，也就是所謂的量化緊縮（QT），「我們沒有過這樣的QT，你看到的可以寫上50年歷史教科書」；其次，他擔心俄烏戰爭及其對大宗商品的影響，包括糧食和燃料，「戰事惡化導致意想不到的後果。我們沒有採取適當行動，保護歐洲免於受到短期油價的影響」。

戴蒙警告，烏克蘭戰爭將持續對全球商品市場造成壓力，甚至可能推升國際油價到每桶150或175美元的水準。

他也憂心Fed縮表政策所帶來的市場震盪風險。富國銀行已經表示，Fed將發現「極難」引導經濟軟著陸。

LPL金融公司的數據顯示，6月向來是美股表現較差的月份，今年是期中選舉年，表現又可能更差。

自1950年來，標普500指數在期中選舉年的6月平均下跌2％。

摩根士丹利首席美股策略師威爾森認為，美股上漲動能正在減弱，標普500指數可能會在約4,200點、或略低於50日均線之處觸頂，之後將開啟新一輪跌勢；道瓊工業指數的50日均線則約在33,600點附近。

由於微軟以強勢美元拖累為由調降本季財測，美股三大指數2日早盤走低，道瓊工業指數跌逾200點至32,539.64點，標普500指數持平於4,103點。

美股 指數 颶風

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