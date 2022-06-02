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路透調查：全球房市熱潮消退 部分市場房價明年轉跌

編譯王巧文／綜合外電
根據路透調查，分析師認為全球房價漲勢可能即將终结，一些市場的房價明年將轉為小幅下跌。美聯社
根據路透調查，分析師認為全球房價漲勢可能即將终结，一些市場的房價明年將轉為小幅下跌。美聯社

路透對房市專家的訪調顯示，隨著利率上升，新冠疫情期間的全球房市熱潮正在降溫，房價漲幅料將趨緩。

依據路透在全球九個主要房市進行的調查，分析師們認為，過去兩年來飆漲50%的房價漲勢可能即將终结，2023年時一些市場的房價將轉為小幅下跌。

但他們也表示，許多年輕人首次面臨基本生活成本飆升及房貸利率上揚，即使房價下跌，也不會讓住房變得更容易負擔，尤其是對首購族而言。

房地產顧問公司萊坊（Knight Frank）全球研究負責人貝利表示：「（房價漲勢）肯定會減緩，幾乎所有市場的房價上漲步調都在放慢，一些市場的房價很可能下跌；真正的問題是，某些市場是否有崩跌的風險。」

多數房市專家目前並不認為房價修正幅度將達10％，而是堅稱即使房價漲幅大幅放緩，多數情況下房價漲幅將低於物價上漲步調。

由於薪資漲幅短期內不太可能跟上通膨，因此分析師普遍認為，位於紀錄高點的房價及利率上揚，將在未來幾年衝擊民眾的基本負擔能力。

在路透訪調的119名分析師中，逾三分之二的受訪者表示，未來兩年內首購族的負擔能力將變差或明顯變差，僅36位分析師認為會有所改善。

美國、加拿大及澳洲等國家出現恐慌購屋潮及每年雙位數的房價漲幅，但分析師認為，即使在並未出現這些狀況的市場，例如印度、杜拜，民眾的購屋負擔能力仍將變差。

部分原因是建造新屋的成本上漲，且建房速度普遍跟不上需求。供應鏈中斷導致的成本飆升，將被轉嫁給首次購屋者。

然而，當個租屋族也不會比較輕鬆，由於房屋短缺，租金已經上漲。超過八成的分析師（99人中的82人）表示，未來兩年內各國民眾的租屋負擔能力也將變差；其餘的分析師認為將會改善。

房價 分析師 利率

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