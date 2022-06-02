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特斯拉股票 散戶愈跌愈買

編譯湯淑君／綜合報導
（路透）
（路透）

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價走勢從4月開始急轉直下，但散戶不離不棄、死忠力挺的熱情不減反增，從5月來買盤強勁可見一斑。對照比特幣買氣仍然欲振乏力，高下立判。

彭博資訊報導，截至上周五（5月27日）止，散戶投資人5月淨買入7.08億美元的特斯拉股票，在美國大型科技股中獲散戶熱烈捧場的程度僅次於蘋果（Apple）。

Vanda研究公司分析師柏利說：「在5月，我們目睹散戶對特斯拉股票的單月買氣是2020年8月來最強，當時特斯拉宣布首次分割股票。」這回也許是預期另一波股票分割，或鐵粉散戶大軍加碼買進以示力挺特斯拉執行長馬斯克收購推特（Twitter），或純粹是逢低承接，都有可能。

相較之下，根據Ortex Research 提供的數據，從2022年初到上周五止，押注特斯拉下跌的空方大軍賺到近70億美元，其中包括已實現和未實現獲利。再往前一天，空頭的獲利甚至超過80億美元，但股價周五勁揚，扭轉了周線連續收黑的走勢。

特斯拉股價在4月4日漲抵前波高峰，此後重摔逾30%，因中國廠製造遭遇麻煩、投資人擔心全球成長減速將壓抑電動車需求、馬斯克出高價收購推特掀起風風雨雨。然而，特斯拉此刻股價仍一點也不便宜，因此這全憑馬斯克的散戶鐵粉發揮螞蟻搬象的威力。

散戶有多麼挺特斯拉？Miller Tabak + Co. 首席市場策略師馬立指出，有個衡量的好辦法，就是拿散戶對馬斯克持續崇拜程度，跟他們對比特幣等加密幣持續追捧的力度相比較。他說：「馬斯克多年來生產出改變遊戲規則的產品，所以信心程度高很多…這正是這檔股票在此刻大盤回穩時，能夠反彈得相當起勁的原因，反觀比特幣仍欲振乏力。」

曾任科技業分析師的創投公司Loup Ventures執行合夥人孟斯特表示，特斯拉忠貞的散戶粉絲群願意跳脫短期視野 、放眼長期展望而力挺到底，賦予長期持股人一大優勢，因為這在短期內有助於緩和股價跌勢，長期則能加速股價漲勢。

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