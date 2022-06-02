蘋果iPad部分產能 移轉越南

蘋果計劃將iPad部分產能，由中國移往越南。（歐新社）

日經新聞引述消息人士報導，上海及其周邊地區實施嚴格防疫封控措施，導致供應鏈 受擾長達數月後，蘋果 （Apple）首度將iPad的部分產能由中國移往越南 ，並要求多家零件供應商建立安全庫存，避免未來再受零件短缺和供應受阻衝擊。

知情人士表示，中國的iPad主要代工業者之一比亞迪電子，已協助蘋果在越南建立生產線，可能將在近期內開始在越南生產少量的iPad。

日經新聞指出，蘋果長期以來一直考慮把一部分的iPad移到中國以外地區製造，去年1月已經準備在越南展開布局，不料幾個月後當地突然爆發新冠疫情，以致計畫延宕。

隨著iPad的生產線在越南建立，加上先前已經有的AirPods產線，越南將承包蘋果兩項主要產品的部分產能。

日經指出，將產能自中國移至越南，反映蘋果持續努力分散供應鏈，凸顯越南對蘋果的重要性日益升高。

蘋果iPad去年的出貨量為5,800萬台，絕大多數的iPad供應鏈集中在中國。

為了避免再受供應鏈問題影響，蘋果要求供應商備妥印刷電路板、機械與電子零組件的額外庫存，尤其是在上海周邊區域製造的零件；在上海封控期間，這些品項嚴重短缺且運輸受阻。

針對將上市的iPhone系列新機，蘋果也要求供應商儘速行動，確保相關晶片的供應。另外，蘋果也要求未受封控影響的供應商協助準備未來幾個月的零件庫存量，確保零件供應無虞。

知情人士表示，蘋果要求增加零件庫存的產品，涵蓋所有產品，包括iPhone、iPad、AirPods和MacBooks，希望這些額外的庫存能完全抵銷上海、江蘇等地的零件產量。