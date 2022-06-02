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英特爾攜越企 強攻自駕技術

編譯洪啟原／綜合報導

世界第二大的半導體公司英特爾，執行長基辛格（Pat Gelsinger）與越南最大企業集團Vingroup簽署協議，將共同研發包含自動駕駛在內的一系列技術，以加速進軍汽車業，並且擴大在越南的事業版圖。

基辛格31日造訪越南首都河內時宣布這項消息，他27日拜會越南總理范明政，承諾將在越南拓展事業。目前英特爾最大封裝基地位於越南，范明政則是希望英特爾在越南成立研發中心。

Vingroup表示，與英特爾的夥伴關係將包括研發汽車駕駛輔助系統、車用資訊娛樂，以及打造物聯網（IoT）裝置，供電動車和電池製造工廠使用。

英特爾今年2月成立車用晶片事業，以滿足汽車客戶的需求，這家晶片大廠正設法追趕台積電和三星集團等競爭對手。

這項合作計畫對這兩家剛跨入汽車業的公司都有幫助；Vingroup是越南最大企業集團，多數獲利仰賴不動產；英特爾則是昔日曾稱霸市場的晶片製造商。

英特爾與Vingroup都認為汽車，特別是電動車，對事業版圖的下一階段至關重要，也都已宣布在美國推動大型建廠計畫。

美國試圖強化與東南亞地區的晶片產業供應鏈合作關係，藉此降低中國帶來的地緣政治風險。

越南 汽車 晶片

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