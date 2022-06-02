缺糧價格飆 各國緊盯米價

供應短缺和價格飆漲正日益推升全球糧食供應疑慮。世界各國政府正密切關注稻米價格，以觀察糧食問題是否有引爆政治動亂的跡象。

彭博資訊報導，俄烏戰爭、全球極端天氣、小麥和食用油等農產品出口禁令，已導致農業生產成本和小麥等糧食價格扶搖直上。相形之下，亞洲稻米價格仍大致持穩，但若印度 等生產大國為鞏固國內供應而限制出口，情況可能改觀。

澳盛銀行農業分析部門主管懷特海說：「稻米有如煤礦坑裡的金絲雀，可據此知悉糧食是否會引發政治動亂。 如果開始看到稻米出口管制紛紛出籠，情勢就會變得嚴重許多。」

懷特海指出，提到穀物，尤其在開發中國家，稻米是小麥最常用的替代品。他說：「全世界都在看印度下一步怎麼做。」印度是世界最大稻米出口國，占全球貿易40%，而該國已限制小麥外銷，在全球農產品市場掀起波瀾。他預期，短期內供應量有限，仍將導致穀物價格居高不下。而各國政府一察覺穀物供應可能有問題，就會開始下令禁止出口，那將平添不確定性並加重採購壓力。

懷特海說，目前雖有相當儲備量，但大都在中國大陸；其他地區如中東，也已策略性囤積穀物儲備。

在澳洲 ，連兩年小麥作物大豐收後，農民如今卻難以趁價格暴漲獲利，因為出口設施面臨運輸瓶頸。