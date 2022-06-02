美歐亞製造業 壓力未解

歐亞製造業PMI持續擴張。（路透）

受中國中國防疫封控措施的影響，從美國到歐洲和亞洲主要國家5月的製造業活動大多承受壓力，儘管採購經理人指數 （PMI）仍維持在代表景氣擴張的50以上，但多比前月下滑。

根據標普全球（S&P Global）1日公布的數據，美國上月製造業PMI指數，從59.2下滑至57。從台灣到馬來西亞、菲律賓和澳洲 ，5月製造業PMI全面走跌。亞洲國家的經濟側重貿易，中國中國清零封控直接拖累工業活動，俄烏戰爭持續也令供給問題難解。需求面更是遭遇通膨罩頂，各央行都出手對付物價高漲。經濟分析師因而看淡全球商品貿易前景。

馬來西亞5月的製造業PMI由4月的51.6下降到50.1；菲律賓由54.3小跌到54.1，澳洲由58.8下滑至55.7。越南的表現堪稱一枝獨秀，5月比4月更好，由51.7大幅上揚到54.7，造就2021年4月以來最高水準，而且是連續八個月呈現擴張好景。

財新中國製造業採購經理指數（PMI）為48.1，較前一個月回升2.1個百分點，但已連續三個月處於收縮區間。

至於歐元區製造業PMI終值，從4月的55.5降至54.6，不僅低於初估值的54.4，也創2020年11月以來最低紀錄，因工廠面臨供給短缺、物價高漲、需求降溫，再加上消費者支出正轉向旅遊、娛樂等服務領域；但服務業PMI初值也從上月的57.7降至56.3，顯示服務業景氣擴張步伐也趨緩。

標普全球市場情報主管費德斯表示，最新PMI數據顯示，中國封控為供應鏈帶來更多混亂，強大的全球通膨壓力整體弱化客戶需求。

據財新網報導，中國多地疫情 5月持續對製造業造成影響，但衝擊程度出現邊際放緩。從財新中國製造業PMI分項指數看，中國5月製造業供給和需求繼續收縮，當月生產指數和新訂單指數雖有所回升，但續低於榮枯線，其中需求略強於供給。外需持續低迷，新出口訂單指數連十個月位於收縮區間，收縮幅度較上月收窄。

對產量下降的原因，受訪企業普遍提到疫情持續，相應限制措施影響生產經營和物流。部分企業表示，需求狀況較4月相對改善，其中出口訂單明顯下滑，與交單付運困難有關。

此外，中國當前物流也仍未恢復正常，5月供應商供應時間指數繼續大幅低於榮枯線，雖好於上月，但仍為2020年3月首輪疫情防控後的次低。